Grupo canadense traz ao Recife músicas perdidas na Segunda Guerra
Concerto indicado ao Grammy traz um repertório de músicas yiddish perdidas durante a Segunda Guerra e redescobertas apenas na década de 1990
Publicado: 23/08/2025 às 11:30
Grupo canadense Yddish Glory, formado por Beth Silver, Clark Schaufele, Anna Shternshis and Psoy Korolenko (Foto: Divulgação/Dan Rosenberg)
O projeto indicado ao Grammy “The Lost Songs of World War II”, concerto do grupo canadense Yiddish Glory, chega ao Recife neste domingo (24), às 17h, na Academia Pernambucana de Letras. O espetáculo traz um repertório de músicas yiddish perdidas durante a Segunda Guerra Mundial e redescobertas décadas depois.
As composições datadas da Segunda Guerra Mundial são dos etnomusicólogos Moisei Beregovsky e Ruvim Lerner, que buscaram preservar a cultura judaica por meio da criação de centenas de canções em iídiche, uma língua que se tornou um símbolo da identidade judaica na Europa Central e Oriental.
Por várias décadas, as músicas foram consideradas perdidas. Na década de 1990, os documentos originais foram redescobertos por bibliotecários da Biblioteca Nacional Vernadsky, na Ucrânia.
O concerto é resultado da colaboração entre a historiadora Anna Shternshis, da Universidade de Toronto, o artista Psoy Korolenko, que transita entre Moscou e Nova York, e o produtor Dan Rosenberg.
O grupo musical canadense é formado por Beth Silver, Clark Schaufele, Anna Shternshis e Psoy Korolenko, que já se encontram no Recife juntamente com o produtor Dan Rosenberg.