Tremembé, série sobre presos famosos, tem primeiras imagens divulgadas

A produção é baseada em histórias reais da penitenciária famosa por receber condenados por crimes de grande repercussão nacional

Diario de Pernambuco

Publicado: 21/08/2025 às 17:01

Primeiras imagens do elenco da série Tremembé./Divulgação/Prime Video

Primeiras imagens do elenco da série Tremembé. (Divulgação/Prime Video )

O Prime Video divulgou nesta quinta-feira (21) as primeiras imagens do elenco, teaser e cartazes da série Tremembé. O vídeo traz uma amostra do tom da produção, que é baseada em histórias reais da penitenciária famosa por receber condenados por crimes de grande repercussão nacional.

Produzida pela Paranoid para o Amazon MGM Studios, a série de ficcção retratará as trajetórias de alguns encarcerados como Suzane von Richthofen (Marina Ruy Barbosa), Daniel Cravinhos (Felipe Simas) e Christian Cravinhos (Kelner Macêdo), condenados pelo assassinato dos pais de von Richthofen; Anna Jatobá (Bianca Comparato) e Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi), condenados pelo assassinato de Isabella Nardoni; e de Elize Matsunaga (Carol Garcia), condenada por assassinar o marido, entre outros.

Tremembé é baseada nos livros de true crime "Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido" e "Suzane: assassina e manipuladora", escritos pelo jornalista Ulisses Campbell, que também assina o roteiro ao lado de Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio. A produção tem direção geral de Vera Egito e direção episódica de Daniel Lieff.

Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos e quatro meses de prisão pelo planejamento e assassinato dos pais, em 2002. (Divulgação/ Prime Video)
Bianca Comparato como Anna Carolina Jatobá, condenada a 26 anos de reclusão pelo assassinato da enteada, em março de 2008 (Divulgação/ Prime Video)
Felipe Simas como Daniel Cravinhos, condenado, em 2006, a 39 anos de prisão pelo assasinato dos pais da ex-namorada Suzane von Richthofen. (Divulgação/ Prime Video)
Carol Garcia como Elize Matsunaga, inicialmente condenada a 16 anos e onze meses de prisão pelo assassinato de seu então marido Marcos Matsunaga, em 2012, Elize teve sua pena reduziada a 16 anos e três meses. (Divulgação/Prime Video )
Anselmo Vasconcelos como Roger Abdelmassih, ex-médico brasileiro condenado a mais de 181 anos de prisão pelo estupro de 37 pacientes em sua clínica de fertilização (Divulgação/Prime Video )
Kelner Macêdo como Christian Cravinhos, irmão de Daniel Cravinhos, condenado a 38 anos e seis meses de reclusão pelo assasinato de Manfred e Marísia von Richthofen. (Divulgação/Prime Video )
Lucas Oradovschi como Alexandre Nardoni, condenado a 31 anos e dois meses de prisão pela morte de sua filha, em março de 2008 (Divulgação/Prime Video )
Letícia Rodrigues como Sandrão, presidiária que se relacionou com Elize e Suzane durante a detenção (Divulgação/Prime Video )

