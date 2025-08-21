Tremembé, série sobre presos famosos, tem primeiras imagens divulgadas

A produção é baseada em histórias reais da penitenciária famosa por receber condenados por crimes de grande repercussão nacional

Primeiras imagens do elenco da série Tremembé. (Divulgação/Prime Video )

O Prime Video divulgou nesta quinta-feira (21) as primeiras imagens do elenco, teaser e cartazes da série Tremembé. O vídeo traz uma amostra do tom da produção, que é baseada em histórias reais da penitenciária famosa por receber condenados por crimes de grande repercussão nacional.

Produzida pela Paranoid para o Amazon MGM Studios, a série de ficcção retratará as trajetórias de alguns encarcerados como Suzane von Richthofen (Marina Ruy Barbosa), Daniel Cravinhos (Felipe Simas) e Christian Cravinhos (Kelner Macêdo), condenados pelo assassinato dos pais de von Richthofen; Anna Jatobá (Bianca Comparato) e Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi), condenados pelo assassinato de Isabella Nardoni; e de Elize Matsunaga (Carol Garcia), condenada por assassinar o marido, entre outros.

Tremembé é baseada nos livros de true crime "Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido" e "Suzane: assassina e manipuladora", escritos pelo jornalista Ulisses Campbell, que também assina o roteiro ao lado de Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio. A produção tem direção geral de Vera Egito e direção episódica de Daniel Lieff.