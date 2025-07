Vanguart retorna ao Recife com novo show após sete anos

Vanguart tem apresentação marcada para acontecer no Teatro do IMIP no dia 23 de agosto

Formato intimista marca retorno ao Recife (Divulgação)

Após sete anos longe da capital pernambucana, a banda Vanguart se prepara para voltar ao Recife com a turnê “Dois Cantos”. O show acontecerá no Teatro do IMIP, às 19h do dia 23 de agosto, para celebrar mais de duas décadas de carreira do conjunto.

No espetáculo, Hélio Flanders e Reginaldo Lincoln assumem o palco com voz e instrumentos como violão, bandolim, trompete, gaita e piano, em interpretações delicadas e intensas. No repertório, músicas como Semáforo, Oceano Rubi, Meu Sol e Demorou pra Ser aparecem em versões acústicas, com o objetivo de enfatizar as letras das canções.

“Sempre funcionou para nós esse formato mais despojado, onde as canções saltam à frente dos arranjos, com urgência”, diz Hélio.

Os ingressos já estão disponíveis na perfil do instagram @acenaprodu e no Sympla.

SERVIÇO

* Evento: Vanguart – Dois Cantos

* Data: 23 de agosto

* Horário: 19h

* Local: Teatro do IMIP

* Endereço: R. dos Coelhos, 300 – *Boa Vista, Recife/PE