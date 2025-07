MC Livinho sofre acidente e vai parar na UTI com perfuração no pulmão

Ele relatou que tudo aconteceu quando estava a caminho de um compromisso, em local não especificado. O músico, em seguida, acabou vítima de um acidente ocasionado por "falta de prudência de um motorista" (Reprodução / Redes sociais)

O funkeiro MC Livinho sofreu um acidente de trânsito e precisou ser encaminhado à unidade de terapia intensiva (UTI), nesta terça-feira (29/7). Em publicação feita no Instagram, ele compartilhou fotos do hospital onde segue internado e informou que sofreu uma perfuração no pulmão em decorrência da colisão.

No relato, o artista diz que o acidente ocorreu quando ele estava de carro a caminho de um compromisso. De acordo com Livinho, ele acabou atingido por outro veículo por conta da "falta de prudência de um motorista". "Fui derrubado, depois ele (o motorista) me ajudou, deitei na calçada e cuspi sangue. Os bombeiros chegaram, prestaram socorro e a ambulância me trouxe para o hospital”, contou.

O artista foi levado para o hospital e passou por exames de tomografia e radiografia. "Tiro disso a lição de que Deus é maravilhoso, é mil grau, me deu a oportunidade de viver, criar meu filho”, disse através de vídeo.

O MC também aproveitou para compartilhar um laudo médico. O documento consta suturas na mão direita, internamento na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), sob cuidados do setor de cirurgia toráxica, além da existência de focos de enfisema esternoclaviculares.

Na legenda da publicação que fez, citou um versículo bíblico. "Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo”, escreveu. O cantor segue internado. Ainda não há informações sobre o recebimento de alta.



