Quem é Eduarda Luvisneck, influenciadora apontada como pivô da separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

A separação foi divulgada no sábado (26) (Reprodução/Redes sociais )

Thayse Teixeira falou sobre um dos assuntos mais comentados na internet nos últimos dias: o divórcio de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães após 15 anos de relação. A notícia foi divulgada pelos dois no sábado, 26.

Nesta segunda-feira, 28, a influenciadora, que é amiga íntima de Carlinhos Maia, disse que Eduarda Luvisneck foi o pivô da separação no Fofocalizando, do SBT.

Ela explicou que antes de se casar com Lucas Guimarães, Carlinhos Maia já havia se envolvido com mulheres e que ele conheceu Eduarda em transmissões ao vivo no Tiktok. Ainda segundo a influenciadora, a jovem foi a uma festa na casa do influenciador.

Carlinhos Maia falou sobre o divórcio em entrevista ao portal Leo Dias, e disse que está vivendo um momento de autoconhecimento, mas negou envolvimento com Eduarda.

Quem é Eduarda Luvisneck?

Eduarda Luvisneck, conhecida como Duda, conta com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, onde costuma publicar vídeos mostrando sua rotina, suas viagens e seus animais de estimação.

Ela se pronunciou sobre o assunto nesta segunda-feira, 28.

“Fui pega de surpresa com tudo que está saindo sobre mim. É muito estranho ver meu nome envolvido em algo tão exposto e, principalmente, sem que as pessoas saibam da história real. Nesse momento, estou digerindo tudo com calma. Em breve, eu mesma vou esclarecer o que for necessário”, escreveu.