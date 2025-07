Câncer colorretal: Preta Gil fez alerta sobre formato de fezes

O alerta foi feito durante uma conversa com Ana Maria Braga, no programa Mais Você, em 2023

Preta Gil (foto: Instagram/Reprodução)

Durante uma conversa com Ana Maria Braga, no programa Mais Você, em 2023, Preta Gil detalhou alguns dos sintomas que a acometeram antes da descoberta de um câncer colorretal, mais cedo naquele mesmo ano.

A cantora, que morreu no último domingo (20), destacou prisão de ventre e fezes em “formato de fita” como alguns dos principais sinais de que algo estava errado. "No meu caso, já estava há uns seis meses com uma prisão de ventre absolutamente exagerada, 10 dias sem ir ao banheiro. Quando eu fazia, as fezes [vinham] com sangue, com muco, tinham um formato diferente. Ela saía achatada e eu olhava aquilo e achava normal", contou.

De acordo com Preta, o formato das fezes se devia ao fato de que seu câncer, localizado no reto, as pressionava, resultando em uma aparência achatada. "Também comecei a ter picos de pressão alta, muita dor de cabeça. Tanto que na primeira internação que eu tive, o diagnóstico foi uma cefaleia e me indicaram procurar um neurologista", relatou.

Na manhã seguinte, Preta disse ter sentido sangue escorrendo pelas pernas quando foi ao banheiro: “Não era pouco, era muito sangue. Comecei a me sentir mal, tive um desmaio, me levaram às pressas para o hospital e quando cheguei na emergência, os médicos já pediram exames como tomografia e ressonância e na primeira tomografia já apareceu o tumor".

???? ALERTA: Precisamos ficar atentos aos sinais do nosso corpo! Por muito tempo, eu ignorei a minha longa prisão de ventre, o formato achatado das minhas fezes e o sangue e muco que saiam nelas. Tudo isso já era um indicativo para eu ir ao médico. Mas, com a rotina e compromissos,… pic.twitter.com/UOACBXlpM6 — Preta Gil (@PretaGil) June 7, 2023

Além dos sintomas relatados por Preta Gil, pacientes com câncer no intestino também experimentam a sensação de esvaziamento incompleto do intestino. Perda de peso, anemia, dor abdominal e massa (tumor) no abdômen também podem ser observados.

Um dos exames mais comuns para identificar a doença é o de sangue oculto nas fezes. Utilizado como primeiro teste de triagem de suspeita do tumor, o teste, em caso de confirmação de sangue oculto, exige outros exames confirmatórios, e costuma ser indicado como rotina para indivíduos com idades entre 50 a 75 anos.

Já a colonoscopia, um exame onde é possível visualizar o interior do intestino grosso (cólon) e da porção final do intestino delgado (íleo terminal), ajuda a confirmar o diagnóstico do câncer e permite realizar a biópsia e retirar lesões benignas, que podem virar câncer.

"É um exame muito importante, indicado para todo mundo a partir dos 45 anos e se você tem algum caso na família de câncer no intestino. Na colonoscopia, que não é um exame muito acessível, você descobre os pólipos e tira na hora, no próprio exame, porque ele pode virar um câncer", comentou Preta Gil.