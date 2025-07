Homem que apareceu em telão em show de Coldplay é afastado da empresa onde trabalha

Homem foi flagrado com Kristin Cabot, com quem supostamente mantinha um caso extraconjugal (Foto: Reprodução)

O diretor executivo (CEO) da empresa norte-americana Astronomer, Andy Byron, foi afastado das funções e “colocado em licença”, nessa sexta-feira (18/7). Ele ficou conhecido após ser flagrado em uma situação comprometedora, três dias antes.

Andy apareceu nas imagens de um telão, durante show da banda inglesa Coldplay em Boston, nos Estados Unidos, enquanto estava acompanhado de Kristin Cabot, com quem supostamente mantinha um caso extraconjugal.

Os dois são casados com outras pessoas, mas foram capturados pela “câmera do beijo” do evento. Ao perceberem que apareciam em um telão, no momento em que estavam abraçados, Andy e Kristin tentaram esconder o rosto.

1 / 2 2 / 2 < >

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.