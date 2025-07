"Câmera do beijo" flagra suposta traição em show do Coldplay

Durante a tradicional "câmera do beijo", em um show do Coldplay, um homem e uma mulher foram filmados em um momento aparentemente íntimo e se esconderam em seguida

Tablóide identificou o casal no show do Coldplay como Andy Byron, CEO da empresa Astronomer, e Kristin Cabot, Diretora de Recursos Humanos da mesma companhia (Reproduçao)

Uma brincadeira do Coldplay com os fãs durante seus shows pode acabar causando problemas para um casal presente na plateia da última apresentação da banda, nesta quarta-feira (16), em Boston, nos Estados Unidos.

Durante a tradicional “câmera do beijo”, um homem e uma mulher foram filmados em um momento aparentemente íntimo. A reação dos dois, no entanto, não foi a esperada. A mulher, que estava sendo abraçada pelo homem, virou de costas, enquanto ele se agachou para fugir da câmera.

Do palco, o vocalista Chris Martin se divertiu com a situação, brincando que “ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos”. A segunda opção, conforme apontou o jornal britânico The Sun, é a verdadeira.

O tablóide identificou o casal como Andy Byron, CEO da empresa Astronomer, e Kristin Cabot, Diretora de Recursos Humanos da mesma companhia. Os dois são casados com outras pessoas.

Nas redes sociais, usuários repercutiram amplamente o caso, chegando a deixar comentários nas redes sociais dos envolvidos e de seus parceiros.