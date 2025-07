Com estreia de 'Smurfs', relembre trajetória dos personagens icônicos

Novo longa da saga estreia nesta quinta-feira (17) nos cinemas (Paramount/Divulgação)

Como personagens tão simples conseguem sobreviver na cultura POP por tantas décadas? Criados em 1958 pelo escritor belga Pierre Culliford (conhecido como Peyo), as histórias em quadrinhos de Os Smurfs ajudam a responder essa pergunta. Conquistando o mundo e se expandindo para mais de 100 personagens, filmes e séries de TV, além dos mais diversos tipos de publicidade e aparições em programas, as conhecidas criaturas formam uma das mais lucrativas franquias do entretenimento.

Nesta quinta-feira, entra em cartaz nos cinemas o mais novo filme baseado nesses icônicos personagens, Smurfs, dirigido pelo animador e dublador Chris Miller, buscando atualizar para público infantil contemporâneo um universo que atravessou gerações. O elenco da produção é estelar: a cantora Rihana faz a voz de Smurfette, o comediante James Corden é o Smurf Sem-Nome, o lendário John Goodman vive o Papai Smurf, a premiada Octavia Spencer dá voz à vilã intergaláctica Asmodius, o jovem astro Xolo Maridueña (de Besouro Azul) interpreta o Gênio e ainda o apresentador Jimmy Kimmel faz o papel de Tardígrado, entre outros nomes.

A ideia central da criação de Peyo desde o começo trata de uma colônia de pequenos humanoides azuis que vivem casas com o formato de cogumelo. A animação belga Les Aventures des Schtroumpfs (ou 'As Aventuras dos Smurfs'), lançada em 1965 e toda feita em preto e branco, foi o primeiro longa-metragem baseado nas HQs e consistia em cinco curtas feitos para a televisão reunidos em sequência. Em 1976, foi lançado Os Smurfs e a Flauta Mágica, que só chegou ao Brasil em VHS no começo da década de 1990.

Diversos quadrinhos foram lançados mundialmente desde o original, atravessando os anos e preservando alguns temas que sutilmente tornam-se elementares na educação das crianças, como a bondade, o senso de coletivo e aceitação das diferenças.

Esses princípios se mantiveram nas incursões televisivas dos personagens, como na série de desenho animado de grande sucesso The Smurfs, exibida ao longo de toda a década de 1980, com nove temporadas e mais de 250 episódios. A série foi transmitida no Brasil pela TV Globo durante os anos 1980 em programas infantis como Balão Mágico e Xou da Xuxa, sendo ainda exibido pelo SBT e pela RedeTV na década seguinte.

Nos cinemas, porém, os personagens só viriam aparecer de novo com o misto de animação e live-action Os Smurfs, de 2011, dirigido pelo especialista em comédia Raja Gosnell. O longa foi um sucesso comercial impressionante, conquistando cerca de US$ 563 milhões em todo mundo para um orçamento de US$ 110 milhões, gerando a continuação Os Smurfs 2, lançada em 2013, cuja repercussão já foi mais modesta, com uma arrecadação de US$ 347 milhões. Em 2017, a franquia sofreu um reboot com o longa animado Os Smurfs e a Vila Perdida, que não teve nem de longe a repercussão dos longas anteriores, o que deixou a série cinematográfica adormecida — até agora.

Buscando reconquistar toda uma nova geração de crianças, atualizando a tecnologia enquanto mantém a base iconográfica que marcou o entretenimento por tantos anos, Smurfs mostra que, apesar de pequenas, o fôlego das criaturinhas azuis resistiu às várias transformações do desenho animado no cinema.