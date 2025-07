Escritor Claudio Aguiar é homenageado na mostra 'Entre Letras e Sonhos'

Autor celebrado da literatura brasileira, Cláudio Aguiar tem trajetória revisitada na mostra "Entre Letras e Sonhos", que será aberta nesta quinta-feira, no Museu do Homem do Nordeste

Escritor Cláudio Aguiar (Foto: Fundaj/Divulgação)

Autor de mais de 40 livros e vencedor do Prêmio Jabuti, o escritor, poeta, dramaturgo e ensaísta Cláudio Aguiar é celebrado na exposição Entre Letras e Sonhos, que estreia nesta quinta-feira (10), às 17h, na Galeria Waldemar Valente, no Museu do Homem do Nordeste. A homenagem reúne documentos, livros, obras de arte e colaborações visuais que ajudaram a dar forma ao seu universo literário.



Parte essencial dessa retrospectiva são os trabalhos de artistas como J. Borges, Cavani Rosas, Gilvan Samico, João Câmara, Miguel Elías Sánchez, Murilo Barbosa e Mestre Noza, nomes que ilustraram capas, dialogaram com seus textos e traduziram visualmente aspectos da obra. A exposição se constrói a partir dessas conexões, revelando como literatura e artes plásticas caminham juntas na trajetória do autor.



Cláudio Aguiar é membro da Academia Pernambucana de Letras, da Academia Carioca de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ao longo de sua carreira, recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais, incluindo o Prêmio Jabuti (2015) pela biografia de Francisco Julião. Parte desse acervo — que inclui cartas, fotografias, publicações e documentos oficiais — foi doado pelo escritor à Fundaj.



Esse material ajuda a compor um panorama da trajetória do autor, desde a infância no sertão do Ceará até sua participação na chamada “Geração de 65”, grupo de escritores que redefiniu a literatura pernambucana. “Embora eu tenha nascido no Ceará, minha vida foi praticamente toda vivida aqui em Pernambuco. Por isso, ter essa exposição na Fundação Joaquim Nabuco é uma grande alegria. Sobre a mostra, completou: “É uma retrospectiva de um escritor vivo”, celebra.