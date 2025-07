Mattel lança inédito modelo da boneca Barbie para crianças diabéticas

A boneca representará todas as crianças portadoras do diabetes tipo 1 (Mattel/Divulgação)

Pela primeira vez em mais de 65 anos de história, a empresa Mattel, criadora da icônica boneca Barbie, representará todas as crianças portadoras do diabetes tipo 1 com um novo modelo. A revista Forbes já elogiou a boneca, destacando que apresenta atenção a todos os detalhes pertinentes a doença.

O lançamento da boneca, que vem acompanhada de um monitor de glicose e uma bomba de insulina ente outros, aconteceu em Washington na abertura do Congresso para crianças diabéticas da Breakthrough T1D, principal organização que investiga diabetes tipo 1 e que ainda luta pela mudança da legislação e o aumento de recursos financeiros.

A diretora do Breakthrough, Emily Mazreku, é uma das principais idealizadoras do projeto, que também tem desde a infância a doença.

“Ficamos entusiasmados quando a Mattel nos abordou sobre a criação de uma Barbie com diabetes tipo 1. Esta é uma colaboração que começou há mais de um ano, com a visão de uma boneca que realmente representa essa comunidade e conscientiza a sociedade para a doença de forma significativa. A boneca valida à maneira como as crianças diabéticas olham para si próprias e como os outros olham para elas, além de indicar o que é viver com esta condição todos os dias”, diz Mazreku.

A nova Barbie compõe a linha “Fashionistas”, que conta outros modelos bonecas com Trissomia 21, surdez, vitiligo, em cadeira de rodas e próteses.