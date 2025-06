Gabriel Mascaro e Kleber Mendonça Filho recebem honraria máxima de Pernambuco

Cineastas Kleber Mendonça Filho e Gabriel Mascaro (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Premiados internacionalmente em 2025, os diretores Kleber Mendonça Filho e Gabriel Mascaro foram homenageados na noite desta quinta-feira (5) no Palácio do Campo das Princesas. Eles receberam a Medalha da Ordem do Mérito Guararapes, a mais alta condecoração concedida pelo Estado de Pernambuco a personalidades que se destacam por méritos excepcionais ou por serviços relevantes prestados ao estado. A comenda foi entregue pela governadora Raquel Lyra.

A honraria coroa um ano de grandes conquistas para os dois. O Último Azul, dirigido por Gabriel Mascaro, brilhou no Festival de Berlim, onde levou o Urso de Prata. Pouco tempo depois, no Festival de Cannes, O Agente Secreto, de Kleber, garantiu os prêmios de melhor direção e de melhor ator, com Wagner Moura no papel principal. A cerimônia ainda contou com a presença da vice-governadora Priscila Krause, da secretária estadual de Cultura, Cacau de Paula, da produtora Emilie Lesclaux, da Orquestra de Frevo do Recife e do grupo cultural Guerreiros do Passo.

Em sua fala, a governadora Raquel Lyra expressou orgulho pela primeira honraria concedida em sua gestão contemplar representantes do audiovisual pernambucano. "Dias como hoje mostram que nossa maior celebração não é reunir famílias para ver um jogo de futebol, mas sim para assistir ao cinema pernambucano, a nossa verdadeira seleção brasileira, que representa nossa força e nossa gente",enalteceu.

Gabriel Mascaro ressaltou o papel fundamental do Funcultura, mecanismo que garante fomento e financiamento público à cultura em Pernambuco. “Que maravilha ver que dois filmes, com essa potência, saíram de Pernambuco e hoje representam o Brasil no mundo com tanta força, frescor, inventividade e liberdade. E essa liberdade vem justamente de uma política pública que garante um olhar novo, livre de vícios, criativo”, afirmou.

Na mesma linha, Kleber Mendonça Filho destacou que a noite carrega um simbolismo ainda maior, especialmente após os anos de retrocessos enfrentados pelo setor cultural. “Eu me lembro, há uns sete anos, de estar em um encontro social e perceber o desconforto das pessoas quando eu dizia que era cineasta”, recordou o cineasta. “Eu espero que esse tempo tenha ficado para trás. E acredito que esta noite contribui exatamente para isso: para normalizar e reafirmar que trabalhar com cultura é digno”, destacou.