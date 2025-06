Data de estreia de 'O Agente Secreto' no Brasil é revelada

'O Agente Secreto', do diretor Kleber Mendonça Filho, chega às salas de todo país em novembro

Wagner Moura protagoniza 'O Agente Secreto (Divulgação)

A tão aguardada estreia de O Agente Secreto, novo filme do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, acaba de ter sua data oficializada. A produção chega aos cinemas de todo o Brasil em 6 de novembro, conforme anunciado em suas redes sociais.

Antes disso, Recife, onde ocorreram as filmagens, receberá a primeira sessão nacional do longa, vencedor dos prêmios de melhor direção e melhor ator no Festival de Cannes. A ocasião, porém, ainda não tem previsão.

A trama acompanha Marcelo, um professor universitário que deixa São Paulo e volta ao Recife fugindo de agentes do governo, que o perseguem por supostas ações subversivas durante a Ditadura Militar, em 1977. Além de Moura, o elenco conta com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho e Udo Kier.