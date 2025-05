Jeims Duarte investiga paisagens urbanas em exposição no Anjo Solto

Obra da exposição hAMLET s.m.: (Foto: Divulgação)

Nesta quarta-feira (27), a partir das 19h, o restaurante Anjo Solto, nas Graças, recebe a abertura da exposição hAMLET s.m.:, do artista visual Jeims Duarte. A mostra reúne 17 desenhos que exploram a paisagem urbana como espaço simbólico, íntimo e afetivo, reafirmando o universo temático que acompanha o artista desde sua primeira mostra individual, realizada em 2008, no Instituto Banco Real.

Em hAMLET s.m.: — uma expressão que faz referência ao termo “hamlet”, que significa vilarejo em inglês —, Jeims propõe um retorno à essência da cidade, focando em elementos urbanos universais e atemporais. São casas, postes, sistemas de correio e iluminação, maquinários que facilitam o convívio.

A cidade aparece como ruína, como espelho, como cenário de solidão compartilhada, numa linha sensível que dialoga com a obra de artistas como o norte-americano Edward Hopper, mas também com o cotidiano de quem habita e observa. O título sugere mais do que um lugar físico: aponta para uma leitura emocional e simbólica do urbano, onde estruturas aparentemente banais ganham protagonismo como marcos de pertencimento, memória e afeto.

A exposição é aberta ao público e ficará em cartaz até o dia 25 de junho, sempre a partir das 16h, no restaurante Anjo Solto, espaço que historicamente, desde os anos 1990, ainda na saudosa unidade do Pina, acolhe a cena cultural recifense, promovendo o encontro entre arte, gastronomia e cidade.