Atriz brasileira Lucélia Santos: "Foi o intercâmbio cultural entre Brasil e China que me realizou"

Cartaz da série Escrava Isaura (Cartaz da série Escrava Isaura)

Nas noites da década de 1980, muitas famílias chinesas se reuniam em silêncio em frente à televisão, ansiosas por assistir à novela brasileira Escrava Isaura. A produção foi uma das primeiras séries estrangeiras a serem exibidas na China, após a política de Reforma e Abertura, desencadeando uma verdadeira febre nacional. A protagonista Isaura, embora oprimida, nunca deixou de resistir. Sua perseverança sensibilizou profundamente o público chinês, e a intérprete de Isaura, a atriz brasileira Lucélia Santos, tornou-se um nome conhecido em todo o país.

“Eu recebi 300 milhões de votos do povo chinês diretamente através de uma revista de televisão em 1985, chamada Prêmio de Águia de Ouro, e fui provavelmente a primeira artista ocidental a entrar na China de uma forma tão homenageada. Foi tudo muito emocionante, ver como toda uma população se apaixonou pela novela e pela Isaura”, recorda.

Naquela época, a maioria das famílias chinesas ainda não tinha telefone. Milhares de telespectadores votaram por meio de revistas especializadas em televisão, concedendo a honra a uma jovem atriz do outro lado do mundo. “Eu aceitei e fiquei muito emocionada e viajei sozinha porque era uma época em que não havia essas estruturas profissionais com assessores e acompanhadores eu fui muito corajosa”, relembra Santos.

Durante sua primeira visita à China, a atriz passou por cidades como Beijing, Shanghai e Suzhou. A rica cultura e história do país a encantaram profundamente. Ela pensava que seria apenas uma viagem breve a um país estrangeiro, mas acabou se envolvendo com a causa da amizade sino-brasileira.

Ao longo de quase 40 anos, Lucélia Santos viajou inúmeras vezes entre os dois países, promovendo o intercâmbio cultural. Em 1992, colaborou com a Televisão de Sichuan para filmar o documentário The Beautiful Brazil, que apresentou aos chineses a floresta tropical, os dançarinos de samba e as aldeias indígenas do Brasil.

Mais tarde, liderou uma equipe brasileira para filmar O Ponto de Mutação – China Hoje, obra que causou grande repercussão entre o público brasileiro. Santos também se empenha ativamente na cooperação cinematográfica entre o Brasil e a China, participando pessoalmente desde o financiamento, passando pelo roteiro até às filmagens.

“Isso fez com que se fortalecesse a amizade cultural entre os povos e de lá para cá creio que tudo só se expandiu e cresceu mas aquele momento foi crucial. Realmente importante foi ali que tudo começou”, declara.

Nos últimos anos, elementos da cultura chinesa como a culinária, a medicina tradicional, o tai chi e a Ópera de Pequim vêm ganhando a popularidade no Brasil, enquanto os chineses se familiarizam cada vez mais com o samba, o Carnaval e a literatura brasileira.

“Eu sou enfática em dizer que a cultura é o elemento mais fundamental nos relacionamentos entre povos e é a cultura que abre todas as portas para que depois as pessoas possam conversar sobre interesses comerciais e econômicos. A cultura tem e deve de estar sempre à frente como um portal de entendimento e amizade entre nós”, frisa.

Para ela, uma nova “Isaura” não precisa mais ser uma escrava oprimida, mas pode ser uma jovem gravando vídeos curtos nas estações de metrô de Beijing ou São Paulo, ou uma estudante brasileira apaixonada pela cultura chinesa.

Mais de 40 anos depois, muitos chineses ainda se lembram da delicada e determinada Isaura. Por seu turno, Lucélia Santos mantém um carinho especial pela China: “Sempre estive disponível nesse nível de intercâmbio e cooperação. Sempre trabalhei nessa direção e sim, por que não poderei continuar trabalhando?”, conclui.