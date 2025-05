Filme iraniano "It Was Just an Accident" vence a Palma de Ouro

Longa de Jafar Panahi foi um dos mais aclamados do festival (Neon)

Ao final da cerimônia de premiação do Festival de Cannes, foi divulgado a aguardada Palma de Ouro de uma edição histórica. O drama iraniano It Was Just an Accident ("Um Simples Acidente") foi o escolhido pelo júri presidido por Juliette Binoche. O resultado já era esperado pela imprensa internacional, não apenas pela recepção do filme do diretor Jafar Panahi, mas pelo poder simbólico e político do filme.

A sessão de Um Simples Acidente foi uma das mais aclamadas desta edição do festival e o cineasta iraniano foi aplaudido por mais de 10 minutos na estreia. Panahi foi preso em 2022 em Teerã sob acusação de propaganda contra o sistema. A exibição do filme foi a primeira após a sua soltura.

Na trama, um homem acha que acabou de localizar por acaso aquele que foi responsável por torturá-lo junto a vários de seus conhecidos e decide raptá-lo, mas começa a ficar em dúdiva sobre a verdadeira identidade do sujeito que sequestrou e entra em uma jornada imprevisível acompanhado de outras vítimas da violência inflingida pelo estado.

Confira a lista completa de ganhadores:

Palma de Ouro: "It was Just An Accident", de Jafar Panahi (Israel)

Grande Prix: "Sentimental Value", de Joachim Trier (Noruega)

Prêmio do Júri: "Sirât", de Oliver Laxe (Espanha/França), empatado com "Sound of Falling", de Mascha Schilinski (Alemanha)

Prêmio Especial do Júri: "Resurrection", de Bi Gan (China)

Melhor Direção: Kleber Mendonça Filho, de "O Agente Secreto" (Brasil)

Melhor Roteiro: Jean-Pierre e Luc Dardenne, por "Jeunes Mères"

Melhor Atriz: Nadia Melliti, de "La Petite Dernière"

Melhor Ator: Wagner Moura, de "O Agente Secreto" (Brasil)

Outros prêmios: