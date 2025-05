Segurando bebê reborn, deputado Pastor Sargento Isidório diz que boneca "não é pecado"

Deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) (Reprodução/Câmara dos Deputados)

Durante discurso no plenário da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (20/5), o deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) se posicionou sobre o uso de bonecas reborn, que vêm ganhando popularidade no Brasil.



Com uma boneca no colo, o parlamentar afirmou que o uso do brinquedo “não é pecado”, mas defendeu que o apego a esses objetos não pode substituir o cuidado com crianças em situação de vulnerabilidade.

“Estou aqui com a minha neta, bebê ‘esborni’, sei lá como é o nome, para dizer ao Brasil que não é pecado”, disse o deputado, segurando um bebê reborn durante seu discurso.

Confira as informações completas no Metrópoles.