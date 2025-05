"É muito uma mistura minha com Kleber", diz Wagner Moura sobre 'O Agente Secreto'

Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura (Laura Castor )

Desde sua estreia em no Festival de Cannes no último domingo, O Agente Secreto já está provocando enorme repercussão e antecipação no Brasil e, em especial, no Recife. O Diario esteve presente no lançamento mundial do filme, que ocorreu no Grand Théâtre Lumière, em sessão competitiva pela Palma de Ouro, o prêmio máximo do evento, que será revelado neste próximo sábado (24).

Pela avaliação inicial da imprensa brasileira e internacional, o longa, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura e grande elenco, é um dos mais fortes competidores desta edição do festival. Ambientado no Recife de 1977, O Agente Secreto trata de Marcelo, um professor universitário que viaja de São Paulo para Recife em busca de reencontrar seu filho e ter alguma paz, mas descobre que está sendo perseguido.

Wagner Moura retorna para sua primeira produção cinematográfica brasileira em dez anos. O ator comentou em entrevista coletiva em Cannes sobre o motivo principal de ter feito o filme.

"Se Kleber quisesse fazer um filme da Chapeuzinho Vermelho e me chamasse eu aceitaria", brincou. "O motivo principal pra mim é esse cara mesmo, mas também o fato de falar em português, fazer um filme no meu país depois de tantas produções estrangeiras".

Na conversa exclusiva com o Diario, ele falou sobre a construção desse personagem, destacando-o como resultado da mistura dele com o diretor.

"Eu geralmente coloco uma energia a mais nas coisas e nesse filme alguns amigos disseram que é aquele em que mais me veem, justamente porque ele é muito uma mistura minha com Kleber, que é um cara que não tem medo de tomar o tempo dele nas coisas", afirma, em entrevista ao Viver. "A alegria de poder ser tão eu mesmo e tão ele também, de alguma forma, foi gigantesca. Era alguém com quem queria trabalhar há muito tempo e esse projeto é um resultado dessa amizade que foi afinando cada elemento do roteiro".