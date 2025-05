PlayStation pede desculpas e afirma que "erro isolado" aumentou preço do Death Stranding 2

Imagem da gameplay de Death Stranding 2: On the Beach/Divulgação/Kojima Productions

A PlayStation Brasil divulgou uma nota pedindo desculpas e sinalizando que um "erro isolado" foi responsável pelo aumento no preço do Death Stranding 2: On the Beach, visto nesta terça-feira (13), na loja online no Brasil.

O preço já havia sido corrigido para R$ 349,90 na tarde desta quarta (14), mas os usuários ainda não sabiam se o aumento havia realmente sido adiantado ou se teria acontecido por uma falha nos sistemas.

No comunicado, a Sony reforça que o aumento nos preços para seus jogos first party deve acontecer somente em outubro, após o lançamento de Ghost of Yotei, no dia 2. "Reiteramos nossa declaração anterior de que o ajuste de preço para nossos títulos AAA no Brasil para R$ 399,90 terá efeito a partir do lançamento de Ghost of Yotei em 2 de setembro. Portanto, o preço correto de Death Stranding 2: On the Beach na PlayStation Store brasileira permanece R$ 349,90 para o lançamento", informou a empresa.

"Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado por este erro", finalizou a Sony, em nota.

ÍNTEGRA DA NOTA DA PLAYSTATION BRASIL

"Devido a um erro isolado na PlayStation Store brasileira, um preço incorreto para Death Stranding 2: On the Beach foi exibido. Este problema já foi corrigido.

Reiteramos nossa declaração anterior de que o ajuste de preço para nossos títulos AAA no Brasil para R$ 399,90 terá efeito a partir do lançamento de Ghost of Yotei em 2 de outubro. Portanto, o preço correto de Death Stranding 2: On the Beach na PlayStation Store brasileira permanece R$ 349,90 para o lançamento.

Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado por este erro."