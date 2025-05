Distribuidora das últimas cinco Palmas de Ouro compra 'O Agente Secreto'

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho (Victor Jucá)

Palma de Ouro vem aí? Foi anunciado na tarde desta quarta-feira (21) que a distribuidora Neon comprou os direitos de lançamento de O Agente Secreto nos Estados Unidos, o que vai garantir um excelente circuito comercial do filme brasileiro dirigido por Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura, que estreou no último domingo (18) em competição no Festival de Cannes.

Gravado no Recife da década de 1970, o suspense do diretor de Aquarius e Bacurau vem recebendo excelentes críticas desde o lançamento na Riviera Francesa e acaba de ter uma grande notícia para seu futuro para além de Cannes, já que a garantia de uma boa distribuição é crucial para uma campanha na temporada de premiações da indústria, que começa a se desenhar apenas no segundo semestre.

A Neon tem um excelente histórico com o Festival de Cannes, incluindo a façanha de ser dona dos últimos cinco vencedores da Palma de Ouro, sendo eles: Parasita, Titane, Triângulo da Tristeza, Anatomia de uma Queda e Anora. Vale lembrar que o primeiro e o último foram também vitoriosos no Oscar de Melhor Filme, colecionando troféus ao longo das suas respectivas temporadas.

Nas redes sociais, já está sendo celebrado o crescimento do favoritismo do filme pernambucano que vem causando na mídia internacional desde que o frevo cruzou a Croisette e contagiou o tapete vermelho do maior festival de cinema do mundo. Agora é esperar para ver. Os premiados de Cannes serão divulgados no sábado (24) pelo júri presidido pela atriz francesa Juliette Binoche.