Bruno fará show solo no Classic Hall após Marrone passar por cirurgia

Apesar do acidente, Bruno tranquilizou os fãs nas redes sociais e garantiu a realização do show

Cantor Marrone, da dupla com Bruno/Luiz Santos

Após o parceiro Marrone sofrer uma queda durante apresentação em Goiânia e passar por cirurgia, o cantor Bruno assume sozinho o palco do Classic Hall, em Olinda, neste sábado (17/05). A casa de shows recebe a label da dupla, “Inevitável – A Festa”, que chega a Pernambuco com uma proposta inovadora: oferecer ao público uma experiência musical imersiva, repleta de emoção e interatividade. Olinda será a terceira cidade a receber o projeto, que já passou por Goiânia e São Paulo, reunindo milhares de fãs em apresentações de mais de quatro horas de duração.

A programação começa às 20h, com dois shows de abertura. A primeira apresentação será de Dino Fonseca, nome em ascensão no rock nacional. Em seguida, sobe ao palco Enzo Rabelo, filho de Bruno, que leva ao público um repertório pop com influências do sertanejo. Bruno sobe ao palco na sequência fazendo 3 horas de show.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do Classic Hall e também online, pelo site Bem Ingressos, com preços a partir de R$ 140. A expectativa é de casa cheia para uma noite que promete surpreender e emocionar os fãs. Os camarotes e alguns setores já estão esgotados.

