Zé Ramalho volta ao Classic Hall com show recheado de sucessos

Lenda da música brasileira, Zé Ramalho se apresenta nesta sexta-feira (16), no Classic Hall

Cantor Zé Ramalho/Foto: Leo Aversa

O cantor e compositor Zé Ramalho sobe ao palco do Classic Hall nesta sexta-feira (16), com o show dos seus 75 anos. A apresentação traz um repertório com os maiores sucessos de sua carreira, como Chão de Giz, Frevo Mulher e Admirável Gado Novo, em uma noite que promete ser uma verdadeira celebração da música brasileira.

Os ingressos custam a partir de R$ 80 e estão à venda no site Acesso Ticket e na bilheteria do Classic Hall. O público pode escolher entre ingressos individuais, mesas para quatro pessoas e camarotes para até dez, com diferentes opções de visibilidade e conforto.

O evento está marcado para começar às 20h e o show inclui, além dos clássicos autorais, releituras de grandes nomes da música nacional, como A Vida do Viajante, de Luiz Gonzaga.

Com uma carreira que atravessa gerações, Zé Ramalho consolidou-se como um dos maiores nomes da música popular brasileira, combinando rock, ritmos nordestinos e poesia em uma sonoridade única. Suas composições abordam temas profundos e atemporais, que seguem encantando públicos de todas as idades.

A expectativa é de casa cheia para essa apresentação histórica, que celebra não apenas a longevidade, mas também a relevância artística de um dos ícones da cultura nacional.