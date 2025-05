Após acidente, Bruno & Marrone vem ao Recife com"Inevitável – A Festa"

Ícones do sertanejo nacional, Bruno & Marrone apresentam mais de quatro horas de evento no Classic Hall

Bruno & Marrone/Foto: Luiz Santos/Divulgação

A dupla Bruno & Marrone apresenta neste sábado (17), a partir das 20h, no Classic Hall, no Recife, a label Inevitável – A Festa. Com mais de quatro horas de duração, a nova turnê dos sertanejos percorre o país levando uma proposta inovadora de show: um espetáculo imersivo, que une música, emoção e interatividade com o público. O evento na capital pernambucana ocorre após Marrone sofrer um acidente no palco, em Goiânia, mas Bruno logo tranquilizou o público que seu parceiro estava bem.

O line-up da noite inclui dois shows de abertura: Dino Fonseca, referência em ascensão no rock nacional, e Enzo Rabelo, jovem talento da música pop com raízes no sertanejo e filho de Bruno. O projeto promete uma jornada musical diversificada, reunindo diferentes estilos em uma única noite. Os últimos ingressos estão à venda na bilheteria do Classic Hall e também online, através do site Bem Ingressos, com valores a partir de R$ 140. A expectativa é de casa cheia para uma noite inesquecível.

Dino Fonseca apresentará um repertório especial com clássicos do rock mundial, em formato acústico, trazendo versões de hits de bandas como Queen, Beatles, Bon Jovi e A-ha. O artista se destacou com o projeto "Acoustic Sessions", sucesso em 2022, e agora integra a label com sua identidade musical versátil e nostálgica. Já Enzo Rabelo levará ao palco seus sucessos autorais, como "Perfeitinha" e "Tijolinho por Tijolinho", além dos novos singles "Desculpa" e "Versões". Com um estilo que transita entre o pop e o sertanejo, o cantor promete emocionar o público com uma performance leve e autêntica.

Encerrando a noite, Bruno & Marrone sobem ao palco com um repertório especial que revisita os maiores sucessos da carreira, além de apresentar músicas inéditas do projeto "Revivem Sua História – Ao Vivo em Uberlândia". A apresentação contará ainda com momentos solo de cada integrante: Marrone destacará a força da segunda voz, enquanto Bruno interpretará faixas em carreira solo.

Com quase 40 anos de trajetória, Bruno & Marrone seguem como ícones do sertanejo nacional, e a label "Inevitável – A Festa" surge como uma celebração dessa história, misturando o tradicional com novas sonoridades e formatos. Recife é a terceira cidade a receber o evento, que ainda passará por Manaus, Brasília, Salvador, Curitiba, Florianópolis, entre outras capitais.