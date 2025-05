Contrariando a si mesma, PlayStation aumenta preços de Death Stranding 2 no Brasil

Imagem da gameplay de Death Stranding 2: On the Beach/Divulgação/Kojima Productions

A PlayStation aumentou os preços da pré-venda de Death Stranding 2: On the Beach, no Brasil. Usuários foram surpreendidos ao ver o novo preço de R$ 399,90 na edição padrão do game sendo praticado na loja online da empresa nesta terça-feira (13).

Os novos preços seguem a base dos jogos AAA dos estúdios Sony no país. Segundo a própria empresa, em um comunicado recente, tal valor seria praticado apenas após o lançamento do Ghost of Yotei, marcado para o começo de outubro.

Porém, a empresa adiantou o novo preço já para seu próximo grande lançamento, em 26 de junho. Agora, além do valor de R$ 399,90 na edição Padrão da sequência do game de Hideo Kojima, a edição Deluxe também sofreu um aumento e está sendo vendida por R$ 449,50.