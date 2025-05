Plataforma promete revolucionar modo online do GTA e dos eSports no Brasil

Battefive/Divulgação

Lançou, nos últimos dias, uma plataforma que promete impactar e criar uma nova forma de competir dentro do modo online do Grand Theft Auto (GTA), a Battlefive.

A plataforma é dedicada a organizar, promover e sustentar competições estruturadas dentro da comunidade do game e pretende oferecer um sistema proprietário de organização de partidas, tabelas automatizadas, gestão de times e perfil de jogadores.

A plataforma permite a criação de rankings públicos, calendários integrados, sistema de progressão, suporte para transmissões e premiações em dinheiro, na tentativa de organizar e manter um padrão competitivo para jogadores.

“O Battlefive nasce para ocupar uma lacuna clara no mercado: o GTA é um fenômeno global com milhões de jogadores ativos e nenhuma estrutura competitiva oficial”, afirma Petar Neto, Head de Operações e eSports do Battlefive. “Estamos organizando essa cena e criando oportunidades reais para quem quer jogar, competir e ser descoberto — com toda a seriedade que um projeto de eSports exige”, complementa.

Os criadores prometem um ambiente seguro e moderado, com regras claras, punições com base em regras estipuladas pelos times e suporte técnico ativo.

“Nosso objetivo não é só organizar campeonatos, mas criar um ecossistema que reconhece, forma e valoriza os talentos da comunidade. O Battlefive é onde o GTA se torna uma porta de entrada para os eSports, com estrutura, visibilidade e propósito”, reforça Petar.