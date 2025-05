Thiago Amud e Sergio Krakowski se apresentam na Casa Estação da Luz

Thiago Amud e Sergio Krakowski/Fotos: Lucas Mezzacapa e Luisa Dörr

Dois expoentes da música brasileira contemporânea sobem ao palco da Casa Estação da Luz, em Olinda, neste sábado (17). Thiago Amud, violonista e compositor de elaborada linguagem poética, e Sergio Krakowski, percussionista que redefine as possibilidades técnicas e expressivas do pandeiro, apresentam um repertório que articula criação autoral e investigação instrumental.

O concerto, que acontece a partir das 19h, conta com participações especiais do violonista Juliano Holanda e do percussionista Gilu Amaral e os ingressos já estão disponíveis a partir de R$40 (meia-entrada), no Sympla.



Thiago Amud, um dos nomes mais originais da nova geração de compositores brasileiros, chega ao palco com o violão afiado e a voz que oscila entre a melancolia e a ironia fina. Formado pela UNIRIO e premiado consecutivamente no Prêmio Rio Jovem Artista (com segundo e terceiro lugares), Amud teve Guinga como mentor e parceiro após impressioná-lo com sua originalidade.

Sua discografia marcante inclui desde o experimentalismo poético de De Ponta a Ponta Tudo é Praia-Palma (2013) até a maturidade lírica de São (2021), ambos lançados pela Gravadora Rocinante. Seu mais recente trabalho, Enseada Perdida (2025), conta com participações de Caetano Veloso, que o chamou de "poço de belezas musicais e poéticas", e Chico Buarque, consolidando sua escrita afiada, elogiada pela crítica especializada dentro e fora do Brasil.

Thiago Amud foi descrito pelo crítico Tárik de Souza como um "artista com personalidade musical" e por Silvio Essinger como "inclassificável". Jon Pareles, do New York Times, referiu-se a ele como um "radical clandestino, enquanto Leonardo Lichote o considerou um "ponta-de-lança da vanguarda da canção brasileira".

Já Sergio Krakowski é um caso à parte na música instrumental brasileira. Com um pandeiro nas mãos, ele desmonta qualquer noção preconcebida sobre o instrumento, extraindo dele sonoridades que vão do surdo ao tamborim, passando por texturas quase sinfônicas.

Seu trabalho solo, como o aclamado Mascarada (2024) – feito em parceria com Jards Macalé e eleito um dos melhores discos do ano pela APCA –, mostra sua capacidade de reinventar a linguagem percussiva. Em 2025, ele prepara o lançamento de "Boca do Tempo", seu novo álbum pela Rocinante, do qual o público de Olinda poderá ter um preview exclusivo.

No palco, os dois artistas se alternam entre canções do repertório de Amud, explorações rítmicas de Krakowski e momentos de improvisação conjunta, tudo permeado pela participação de Juliano Holanda e Gilu Amaral, que acrescentam novas camadas ao diálogo. O resultado é um espetáculo que celebra a música brasileira em sua forma mais viva, inquieta e surpreendente. Os ingressos para o evento estão disponíveis no Sympla com opções de R$ 40 (meia-entrada) a R$ 400 (mesa para quatro pessoas).