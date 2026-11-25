A decisão da juíza Cecília Kelner Silveira, proferida pela Vara Única da Comarca de Panelas no dia 13 de novembro, também condenou o réu Nivaldo Inácio dos Santos, proprietário da empresa Mainart Produções, a pena de três anos e quatro meses, em regime inicial aberto, por participação no esquema.

A Justiça de Pernambuco condenou Macgayver Bergson Chaves Gomes, ex-assessor da Secretaria de Finanças de Panelas, no Agreste de Pernambuco, a cinco anos e 11 meses de prisão, em regime inicial semiaberto. Ele foi o principal alvo da Operação Profissão Perigo, deflagrada pela Polícia Civil em 2017 para investigar um esquema de desvio de recursos públicos executado por servidores do município.

De acordo com a decisão, os desvios ocorreram entre maio de 2015 e dezembro de 2016, por meio de empenhos virtuais fraudulentos, sem correspondência com a prestação de serviços ou o fornecimento de produtos à prefeitura. A denúncia do Ministério Público apontava um prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão. Na dosimetria das penas, porém, a juíza considerou um dano de cerca de R$ 750 mil aos cofres municipais.



Segundo a sentença, Macgayver trabalhava na tesouraria e utilizava o token bancário da prefeitura para inserir ordens de pagamento fraudulentas em meio a lotes de transações legítimas. Os valores eram fracionados em quantias menores para evitar a identificação das irregularidades pelo sistema bancário.



A decisão aponta que o ex-assessor solicitou ao irmão, Johnnattas Rosemberg Chaves Gomes, a abertura de uma empresa para receber parte dos recursos e também envolveu Nivaldo, dono da Mainart Produções. Conforme a acusação, o empresário recebia 12% dos valores desviados, enquanto o restante era repassado em espécie a Macgayver. Johnnattas, por sua vez, recebia pagamentos semanais.



A juíza considerou que a participação de Nivaldo ficou demonstrada porque ele emprestava a conta da empresa, sacava os valores e entregava o dinheiro a Macgayver. Em depoimento na fase policial, segundo a sentença, o empresário admitiu essa dinâmica. A decisão também destacou que ele recebia um percentual calculado sobre recursos públicos.



No caso de Macgayver, a magistrada considerou que ele organizou e dirigiu a atividade dos demais envolvidos. A sentença também apontou que o prejuízo ao município, de pequeno porte, teve consequências expressivas para os cofres públicos e poderia afetar a prestação de serviços essenciais à população.



Irmão absolvido



Johnnattas Rosemberg Chaves Gomes foi absolvido da acusação de peculato. A juíza entendeu que não havia provas suficientes de que ele tivesse conhecimento e intenção de participar do esquema criminoso. A sentença registrou que a empresa vinculada a ele não era inteiramente fictícia, pois também fornecia peças para a frota municipal.



Embora mais de R$ 500 mil tenham transitado pela conta da empresa, Johnnattas recebia, segundo os depoimentos considerados na decisão, entre R$ 50 e R$ 100 por semana. Para a magistrada, não ficou demonstrado que ele soubesse da fraude.



Recurso



Além da pena de prisão, Macgayver foi condenado ao pagamento de 28 dias-multa, enquanto Nivaldo deverá pagar 16 dias-multa. O valor de cada dia-multa foi fixado em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.



A pena de Nivaldo foi substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de dois salários mínimos. De acordo com a juíza, Macgayver não teve direito à substituição porque sua pena ultrapassou quatro anos.



A magistrada também determinou a perda de eventual cargo público ocupado por Macgayver, em razão da violação de deveres relacionados à Administração Pública. Os dois condenados poderão recorrer em liberdade, com manutenção da obrigação de comparecimento mensal à Justiça até o trânsito em julgado.



Por telefone, a defesa de Macgayver informou à reportagem que vai recorrer da decisão. Por sua vez, o advogado de Nivaldo, Fábio José da Silva, disse que “a sentença foi boa” não entrará com recurso.

“A gente continua declarando que ele é inocente, mas é uma sentença em regime aberto. Por todo o contexto do processo, entendemos que o melhor caminho é deixar ele seguir a vida dele. Tem situações que machucam muito a vida de alguém e um recurso só estenderia ainda mais essa situação”, afirmou o advogado Fábio José da Silva.

