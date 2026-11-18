Equipamentos ficarão desligados das 12h de quinta-feira (19) até as 5h de segunda-feira (23), durante o feriadão da Consciência Negra

A medida ocorre durante o feriadão da Consciência Negra (Foto: Divulgação/DER)

O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) informa que as lombadas eletrônicas da BR-232, no trecho entre Recife e Caruaru, nos dois sentidos, e todas as lombadas eletrônicas da PE-060 serão desligadas temporariamente a partir das 12h desta quinta-feira (19). O funcionamento será retomado às 5h da segunda-feira (23).



A medida ocorre durante o feriadão da Consciência Negra. O DER-PE orienta os motoristas a planejarem seus deslocamentos e a manterem a atenção, especialmente nos períodos de maior movimento nas rodovias.

O desligamento dos equipamentos não altera os limites de velocidade das vias. O DER-PE reforça a importância de seguir as leis de trânsito, respeitar a sinalização, manter distância segura dos demais veículos e evitar ultrapassagens indevidas.

