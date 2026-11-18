Estado contabiliza 55,1 mil notificações da doença, aumento de 29% em relação ao mesmo período de 2025; boletim epidemiológico também aponta 746 casos graves

O uso de inseticidas, de forma isolada, não é suficiente para combater a dengue (Reprodução/Freepik)

A morte de um adolescente de 13 anos, residente em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco, foi confirmada como o oitavo óbito por dengue registrado no Estado em 2026. A vítima, do sexo masculino e sem histórico de comorbidades, morreu em 14 de agosto. A confirmação foi divulgada nesta quarta-feira (18) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), no Boletim Epidemiológico de Arboviroses nº 45, que reúne dados até 14 de novembro.

O levantamento aponta 55.119 casos notificados de dengue em Pernambuco desde o início do ano, um aumento de 29% em comparação com o mesmo período de 2025. Desse total, 24.387 são considerados casos prováveis, enquanto 13.673 foram confirmados. O Estado também contabiliza 746 registros de formas graves da doença.

Além dos oito óbitos confirmados, outros 17 seguem em investigação por suspeita de arboviroses. O boletim informa ainda que 39 mortes foram descartadas. Entre os oito óbitos confirmados, há um caso alóctone, quando a infecção e a morte ocorreram fora de Pernambuco.

A distribuição dos casos mostra que 86 municípios pernambucanos apresentam baixa incidência de dengue. Outros 51 estão na faixa de incidência média e 45 registram alta incidência.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, entre os municípios com maior número de casos prováveis estão o Recife, com 3.810 registros, e Jaboatão dos Guararapes, com 3.389. Em relação à incidência proporcional à população, alguns municípios do interior apresentam indicadores elevados. Terra Nova registra 3.618,2 casos por 100 mil habitantes, enquanto Petrolândia tem incidência de 3.453,9 e Passira, de 2.901,4.

Outras arboviroses

O boletim também apresenta dados sobre chikungunya e zika. Para a primeira doença, foram notificados 7.955 casos, aumento de 14% em relação ao ano anterior. Desse total, 2.435 são considerados prováveis e 462 foram confirmados. Não há mortes confirmadas pela doença em 2026.

Goiana, na Zona da Mata Norte, chama atenção pelos registros de chikungunya, com 476 casos prováveis, seguida por Recife, com 403, e Jaboatão dos Guararapes, com 291.

Já em relação à zika, Pernambuco contabiliza 1.454 notificações, uma queda de 13,6% na comparação anual. São 118 casos prováveis, mas nenhuma confirmação até o momento. O levantamento também registra 19 gestantes com casos prováveis da doença.

Cuidado

A dengue pode provocar febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores no corpo e nas articulações e manchas vermelhas na pele. Entre os sinais de alerta para agravamento estão dor abdominal intensa, vômitos e sangramentos de mucosas.

Em crianças, a doença também pode apresentar sintomas inespecíficos, como sonolência, fraqueza, recusa de alimentos e líquidos, vômitos e diarreia. Em menores de dois anos, a dor pode se manifestar por meio de choro persistente.

A prevenção depende principalmente da eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. Entre as medidas estão manter reservatórios de água fechados, evitar o acúmulo de água em recipientes, cobrir pneus, desobstruir calhas e acondicionar o lixo em sacos bem fechados.





