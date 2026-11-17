Intervenção nos primeiro e terceiro jardins prevê investimento de R$ 10 milhões e prazo de dez meses; trabalhadores relatam queda nas vendas e dificuldades financeiras

Obras de requalificação dos jardins de Boa Viagem afetam comerciantes da orla (Rafael Vieira/ DP FOTOS)

As obras de requalificação do primeiro e do terceiro jardins da orla de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, têm afetado o movimento do comércio e comprometido a renda de trabalhadores que dependem da praia. Com áreas isoladas por tapumes e intervenções em andamento, barraqueiros relatam queda nas vendas, redução da clientela e dificuldades para manter funcionários. Um dos comerciantes estima que o movimento tenha diminuído 50% desde o início dos serviços, em agosto.

Com investimento previsto de R$ 10 milhões e prazo de execução de dez meses, as intervenções integram o projeto Orla Parque da Cidade. Durante visita aos dois jardins, a equipe do Diario de Pernambuco encontrou praças e áreas de obras cercadas por tapumes. No terceiro jardim, havia trabalhadores executando serviços, enquanto, no primeiro, não foi identificada movimentação de operários no momento da visita.





Um barraqueiro que trabalha há 30 anos na região, mas preferiu não se identificar, estima que o movimento do comércio tenha caído 50% desde o início das intervenções, há aproximadamente quatro meses. Segundo ele, a redução no número de frequentadores tem prejudicado diretamente as vendas.

Outro trabalhador, que atua há 20 anos na praia, também relata dificuldades. Ele afirma que a movimentação diminuiu tanto durante a semana quanto nos fins de semana, tradicionalmente mais movimentados.

“Já é meio-dia e quatro e eu só vendi um coco. As coisas estão muito difíceis mesmo. Minha internet já foi cortada, a energia já foi cortada. Estou sem arrumar dinheiro nenhum aqui nessa praia por conta dessa obra”, contou.

O comerciante disse que no domingo (15), conseguiu apenas quatro clientes. Segundo ele, normalmente utiliza duas carroças, com capacidade para atender cerca de 50 guarda-sóis, mas precisou reduzir a estrutura diante da queda na procura.

A situação também atingiu os trabalhadores que dependem da atividade. O barraqueiro conta que precisou pedir a dois funcionários que ficassem temporariamente em casa, porque não tinha condições financeiras de manter os pagamentos.

“Eu não tenho como ajudar. Não estou tendo nem para mim. Pedi para eles ficarem em casa até terminar a obra”, relatou.



O que diz a Prefeitura

Em nota enviada ao Diario de Pernambuco, a Secretaria Executiva de Projetos Especiais (SEPE) do Recife reafirma que 5,8 quilômetros das obras de requalificação da orla já foram entregues à população, "o equivalente a aproximadamente 85% do total previsto". A gestão afirma que o projeto está sendo executado por etapas, com o objetivo de reduzir os impactos para a população e garantir o avanço seguro dos serviços.

"As obras de requalificação dos 1º e 3º Jardins tiveram início em 10 de agosto de 2026, e estão dentro do prazo. As intervenções contemplam melhorias nos espaços públicos dos dois jardins, incluindo áreas de convivência, infraestrutura e urbanização", diz o texto da Secretaria.

Segundo a pasta, seguem em andamento serviços de contenção, implantação de redes de infraestrutura elétrica e pavimentação, com atividades de corte, regularização do terreno e execução de base em brita graduada simples (BGS), entre outros serviços previstos no projeto. Ainda na nota, a prefeitura diz que "o projeto de requalificação da orla também prevê o plantio de aproximadamente 600 novas árvores e a instalação de 945 novos postes de iluminação em LED, ampliando em mais de 700% os pontos de iluminação em relação aos 130 existentes anteriormente".

Obra na Orla

Em março, a obra de requalificação da orla de Boa Viagem, recebeu um novo aditivo financeiro de R$ 11,5 milhões, elevando o valor total do contrato para R$ 146,6 milhões. O acréscimo representou um aumento de aproximadamente 33,5% em relação ao valor original da contratação, firmado em 2024 por R$ 109,8 milhões.



Inicialmente, a previsão da conclusão da segunda parte da obra, que compreende os trechos entre o Parque Dona Lindu e a Pracinha de Boa Viagem e entre o Segundo e o Terceiro Jardim, era abril deste ano.

Em entrevista exclusiva dada em agosto, nos estúdios do Diario de Pernambuco, o prefeito Victor Marques, afirmou que a entrega da obra acontece até dezembro.

“Essa é uma obra que gera um transtorno muito grande. Como prefeito e como engenheiro, tenho muita segurança sobre a decisão que foi tomada. É uma intervenção muito grande. Quando juntarmos com Brasília Teimosa, serão quase 10 quilômetros de extensão. O nosso sentimento é que até dezembro o pavimento estará concluído e teremos uma nova orla do Recife”, disse na época.