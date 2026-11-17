Os dados estão no 5º Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti). Essa é uma ferramenta metodológica desenvolvida pelo Ministério da Saúde do Brasil para mapear a infestação do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunha

Mosquito Aedes Aegypti é agente transmissor da dengue, Chikungunya e Zica que, ao infectar gestantes, também pode causar microcefalia nos bebês. Foto: AFP Photo ()

Cento e dois dos 184 municípios pernambucanos estão em situação de alerta para o risco de transmissão de arboviroses, segundo o levantamento mais recentes divulgado pelo governo do estado.

Ainda segundo esse levantamento o estado, que inclui o distrito de Fernando de Noronha, o percentual de cidades com alerta para transmissão ou “risco moderado”, chega a 57%.

O informe epidemiológico contabiliza o período que vai da primeira semana de janeiro de 2026 até o dia 7 de novembro.

Os dados estão no 5º Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti. Essa é uma ferramenta metodológica desenvolvida pelo Ministério da Saúde do Brasil para mapear a infestação do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunha.

O levantamento aponta, ainda, que 62 municípios pernambucanos estão em “situação satisfatória” ou com risco baixo de transmissão das doenças. Isso significa 33,7% do total.

Há risco alto ou em estão em “situação se surto em potencial” 16 cidades ou 8,7% do total. Dois municípios não disponibilizaram as informações.

Dengue

O levantamento mais recentes sobre arboviroses em Pernambuco aponta que foram notificados até 7 de novembro 54.363 3 casos de dengue.

Desse total, 13.480 acabaram sendo confirmados. Ao todo, foram registrados 741 casos graves, com sinais de alarme e gravidade.

O total de registros da doença aponta um aumento de 29,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O boletim mostra 16 mortes em investigação e sete confirmadas.

No detalhamento dos casos, o levantamento mostra que 64% foram entre pessoas pardas e 13,2% entre pessoas brancas. A maioria está na faixa etária de 5 a 9 anos.

Entre os municípios, há baixa incidência em 85 deles, média incidência em 53 e alta incidência em 44. Não houve registros em três cidades.

Chikungunya

O informe do governo aponta 7.816 casos notificados de chikungunya, sendo 447 confirmados.

Ao todo, 72% dos casos foram entre pessoas pardas e 12,6% entre pessoas brancas. A maioria atinge crianças de a 0 a 4 anos

Sobre os municípios, existe baixa incidência em 124 cidades e slta incidência em um município, além de média incidência em cinco. Não houve caso provável em 55 localidades do estado.

Zika

De janeiro até 7 de novembro, o estado notificou 1.432 casos de zika e não confirmou nenhum.

Houve 12,9% de queda de casos notificados em relação ao ano passado. Ao todo, 68,2% dos registros foram feitos em pessoas pardas e 20,9%, em brancos. A maioria atingiu crianças de 0 a 4 anos.

Não houve registros em 150 localidades e a baixa incidência foi notificada em 40 outras.

Cuidados

O estado orienta que a pessoas devem manter os cuidados para eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, como deixar os reservatórios de água devidamente protegidos, além de ficar atenta a possíveis sintomas.



Veja medidas:

Manter calhas limpas e desobstruídas

Tampar os ralos

Guardar garrafas, potes e baldes de cabeça para baixo

Descartar corretamente pneus, latas, garrafas vazias e materiais que possam acumular água da chuva

Fazer manutenção regular com cloro e a limpeza das bordas, mantendo-as cobertas quando não estiverem em uso

Usar telas nas janelas e repelentes em áreas de reconhecida transmissão

Sintomas

As arboviroses (doenças causadas por vírus transmitidos por mosquitos, como o Aedes aegypti) compartilham sintomas iniciais semelhantes, mas cada uma possui manifestações características descritas pelo Ministério da Saúde:

Sintomas Gerais Comuns

Febre alta de início súbito

Dor de cabeça

Dores no corpo e nas articulações

Mal-estar, cansaço, náuseas e vômitos

Manchas vermelhas na pele

