Enem 2026: segundo dia de provas terá questões de Matemática e Ciências da Natureza neste domingo

Professor de matemática orienta estudantes sobre assuntos que merecem revisão, administração do tempo e estratégias para evitar erros durante o exame; prova acontece neste domingo (15)

Candidatos do Enem 2026 correm para acessar o prédio de aplicação nos últimos instantes (Sandy James/DP Foto)

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizado neste domingo (15), com 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza. Diferentemente do primeiro dia, os candidatos terão 30 minutos a menos para concluir o exame, já que não haverá prova de redação. A aplicação seguirá o horário de Brasília.

Para orientar os estudantes nesta reta final, o professor de matemática Ícaro Souza Silva Lins, de 27 anos, destaca que a prova costuma priorizar situações do cotidiano e a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no ensino médio.

Entre os assuntos que merecem atenção estão razão e proporção, regra de três, porcentagem, probabilidade, escalas, estatística e geometria. Segundo o professor, conteúdos como média, moda e mediana, além do cálculo de áreas e volumes, também devem fazer parte da revisão dos candidatos.

“Não podemos ir para o Enem sem saber fazer uma regra de três, sem saber calcular uma média, uma moda e uma mediana. São assuntos que provavelmente estarão na prova”, orienta.

Ícaro, também chama atenção para a interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências da Natureza. Na avaliação dele, conhecimentos matemáticos podem aparecer em questões de Biologia, especialmente em conteúdos de genética e probabilidade, e de Física, que exigem cálculos envolvendo distâncias, potências e raízes.

Administração do tempo

Com a redução de 30 minutos no segundo dia, a organização do tempo será um dos principais desafios. O professor recomenda que os candidatos façam uma leitura geral da prova antes de começar a responder às questões, identificando aquelas que consideram mais simples.

A orientação é priorizar enunciados curtos e conteúdos com os quais o estudante tenha mais familiaridade, deixando as questões mais complexas para outro momento.

“Se você percebe que uma questão está demorando mais de três minutos e não consegue encontrar um caminho para resolvê-la, reflita se vale a pena investir mais tempo. Às vezes, no final da prova, existem questões mais fáceis que o aluno deixou de responder porque ficou preso em uma questão difícil”, explica.

Outra recomendação é reservar aproximadamente 25 minutos para preencher o cartão-resposta. O professor sugere que os estudantes preencham as respostas ao concluir cada área da prova, evitando deixar toda essa tarefa para os minutos finais.

Ansiedade e atenção

Para controlar a ansiedade, Ícaro recomenda começar pelas questões em que o candidato se sente mais seguro. A estratégia, segundo ele, ajuda a aumentar a confiança e evita que o estudante perca tempo logo no início com conteúdos que domina menos.

Caso a mente trave durante um cálculo, a orientação é mudar temporariamente de questão e retomar a resolução depois. Pequenas pausas, como ir ao banheiro e lavar o rosto, também podem ajudar a recuperar a concentração.

O professor ainda recomenda atenção redobrada à leitura dos enunciados, principalmente quando a questão pede a alternativa incorreta ou apresenta alguma condição específica. Organizar os cálculos na folha de rascunho e identificar o número de cada questão também são cuidados importantes.

Orientações para o segundo dia

Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h com fechamento pontual às 13h, igual como foi no primeiro domingo, seguindo o horário de Brasília. Os candidatos devem apresentar documento oficial de identificação com foto, físico ou digital nos aplicativos oficiais autorizados.

Para realizar a prova, é obrigatória a utilização de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Equipamentos eletrônicos, incluindo relógios digitais, devem permanecer desligados e guardados no envelope porta-objetos durante toda a aplicação.

A saída definitiva com o caderno de questões só será permitida nos últimos 30 minutos antes do encerramento. O tempo mínimo de permanência na sala é de duas horas.

