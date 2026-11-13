Juntos pela Cidadania chega em Olinda com oferta de serviços gratuitos neste sábado (14)

Entre os serviços disponibilizados estão a emissão de documentos e orientações sobre direitos humanos, enfrentamento à violência e direitos da pessoa idosa

A ação acontecerá das 8h às 12h, no bairro de Varadouro (Foto: Willams Beserra/SJDH)





Neste sábado (14), Olinda receberá o Programa Juntos pela Cidadania. A iniciativa levará uma série de serviços gratuitos à população, aproximando as políticas públicas dos territórios e facilitando o acesso dos cidadãos a direitos, documentação, saúde, assistência social e orientações especializadas.

A ação acontecerá das 8h às 12h, na Escola de Referência em Ensino Médio Guedes Alcoforado, localizada na Avenida Doutor Joaquim Nabuco, nº 838, no bairro de Varadouro.

Entre os serviços disponibilizados estão a emissão de documentos e orientações por meio do Balcão de Direitos; atendimentos relacionados à Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) e ao PE Livre Acesso; orientações sobre direitos humanos, enfrentamento à violência e direitos da pessoa idosa.



A programação também contará com atendimento da Ouvidoria da SJDH, da Defensoria Pública e retirada do novo Registro Geral (RG), por meio da Secretaria de Defesa Social.

Para a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueirêdo, a iniciativa reafirma estar cada vez mais próxima das pessoas e garantir que os direitos cheguem efetivamente a quem precisa.

“O Programa Juntos pela Cidadania é uma iniciativa fundamental para aproximar os serviços públicos da população, especialmente das comunidades que mais precisam desse acesso. Levar essa ação ao território do V8, em Olinda, significa promover inclusão, garantir direitos e fortalecer a cidadania na prática”.

Coordenado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), o programa mobiliza as secretarias estaduais de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (SEPLAG), Defesa Social (SDS), Educação (SEE) e Mulher, além de órgãos municipais e outras instituições.

A Secretaria da Mulher participará com uma unidade móvel de atendimento e oficina de confecção de guirlandas. Também serão oferecidos serviços de mediação de conflitos.

A Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS) estará presente com atendimento da Ouvidoria e orientações sobre os serviços e programas CRAS/CREAS, CadÚnico, Bolsa Família, Atitude, Jovem em Ação e Mães de Pernambuco.

Na área da saúde, a Prefeitura de Olinda disponibilizará vacinação, testes rápidos, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, consultas com clínico geral e atendimento odontológico em unidade móvel. A assistência social municipal também integrará a ação. A programação contará ainda com apresentação cultural do Instituto Sandra Moraes.