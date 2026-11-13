Enem 2026: ônibus terão reforço neste domingo (15) na Região Metropolitana do Recife

Com a ampliação, o número de viagens aumentará de 1.657 para 2.199, garantindo maior oferta de transporte durante o dia de aplicação do exame

Além do reforço operacional, cerca de 46 mil estudantes da Rede Estadual de Ensino serão beneficiados com a gratuidade no transporte público (Foto: Governo do Estado/Divulgação)

No próximo domingo (15), os estudantes que vão participar do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 contarão com uma operação especial de transporte público na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O Governo de Pernambuco, por meio do Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM), anunciou o reforço e a realização de 542 viagens extras para facilitar o deslocamento dos candidatos até os locais de prova.

Com a ampliação, o número de viagens aumentará de 1.657 para 2.199, garantindo maior oferta de transporte durante o dia de aplicação do exame.

Além do reforço operacional, cerca de 46 mil estudantes da Rede Estadual de Ensino serão beneficiados com a gratuidade no transporte público. O benefício será garantido por meio do cartão VEM Passe Livre RMR, que já permite o deslocamento gratuito dos alunos entre casa e escola durante a semana. Excepcionalmente, a gratuidade também será válida neste domingo, durante a realização do Enem.

Confira as 36 linhas que terão reforço

020 – Candeias / TI Tancredo Neves

021 – TI Joana Bezerra / Shopping RioMar

080 – Joana Bezerra / Boa Viagem

101 – Circular (C. da Boa Vista / Rua do Sol)

138 – Zumbi do Pacheco / TI Tancredo Neves

149 – TI Cavaleiro / Zumbi do Pacheco

164 – Marcos Freire / TI Cajueiro Seco

165 – Muribeca dos Guararapes / TI Cajueiro Seco

181 – Cabo (Cohab) / TI Cajueiro Seco

185 – TI Cabo

202 – TI Barro / TI Macaxeira (Várzea)

205 – TI Barro / UR-05 (BR-101)

252 – Vila Rica / TI Jaboatão

330 – Casa Amarela / CDU (Av. Caxangá)

520 – TI Macaxeira / Parnamirim

522 – Dois Irmãos (Rui Barbosa e Príncipe)

624 – Brejo

640 – Guabiraba / Derby

642 – Córrego do Jenipapo

645 – Av. Norte (Macaxeira)

710 – Beberibe / Derby

760 – Dois Unidos / Derby

844 – Santa Casa / TI Xambá

861 – TI Xambá / TI Joana Bezerra

881 – TI Xambá / Rio Doce (Getúlio Vargas)

1909 – TI Pelópidas / TI Joana Bezerra

1912 – Caetés I / TI Abreu e Lima

1913 – TI PE-15 / TI Joana Bezerra

1963 – TI PE-15 / TI Igarassu (Sítio Histórico)

1986 – TI PE-15 / TI Rio Doce

1992 – Pau Amarelo

2043 – TI CDU / TI Joana Bezerra (Parador)

2402 – Parque Capibaribe / Caxangá

2431 – TI CDU / TI Caxangá (UFPE)

2466 – Vera Cruz / TI Camaragibe

O Grande Recife orienta que os candidatos consultem a plataforma Rumo. A ferramenta disponibilizada pelo CTM permite verificar itinerários e quadros de horários das linhas, ajudando os passageiros a identificar as melhores opções de deslocamento até os locais de prova.

A consulta pode ser feita pelo endereço: https://virtual.granderecife.pe.gov.br/rumo/.

A recomendação é que os estudantes planejem o trajeto com antecedência e saiam de casa mais cedo, evitando imprevistos e possíveis atrasos na chegada aos locais de aplicação do exame.

A operação especial tem como objetivo ampliar a oferta de transporte público em um dos dias de maior movimentação de estudantes, proporcionando melhores condições de deslocamento aos candidatos que farão o segundo dia do Enem 2026.



