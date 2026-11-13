Enem 2026: ônibus terão reforço neste domingo (15) na Região Metropolitana do Recife
Com a ampliação, o número de viagens aumentará de 1.657 para 2.199, garantindo maior oferta de transporte durante o dia de aplicação do exame
Publicado: 13/11/2026 às 14:02
Além do reforço operacional, cerca de 46 mil estudantes da Rede Estadual de Ensino serão beneficiados com a gratuidade no transporte público (Foto: Governo do Estado/Divulgação)
No próximo domingo (15), os estudantes que vão participar do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 contarão com uma operação especial de transporte público na Região Metropolitana do Recife (RMR).
O Governo de Pernambuco, por meio do Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM), anunciou o reforço e a realização de 542 viagens extras para facilitar o deslocamento dos candidatos até os locais de prova.
Com a ampliação, o número de viagens aumentará de 1.657 para 2.199, garantindo maior oferta de transporte durante o dia de aplicação do exame.
Além do reforço operacional, cerca de 46 mil estudantes da Rede Estadual de Ensino serão beneficiados com a gratuidade no transporte público. O benefício será garantido por meio do cartão VEM Passe Livre RMR, que já permite o deslocamento gratuito dos alunos entre casa e escola durante a semana. Excepcionalmente, a gratuidade também será válida neste domingo, durante a realização do Enem.
Confira as 36 linhas que terão reforço
020 – Candeias / TI Tancredo Neves
021 – TI Joana Bezerra / Shopping RioMar
080 – Joana Bezerra / Boa Viagem
101 – Circular (C. da Boa Vista / Rua do Sol)
138 – Zumbi do Pacheco / TI Tancredo Neves
149 – TI Cavaleiro / Zumbi do Pacheco
164 – Marcos Freire / TI Cajueiro Seco
165 – Muribeca dos Guararapes / TI Cajueiro Seco
181 – Cabo (Cohab) / TI Cajueiro Seco
185 – TI Cabo
202 – TI Barro / TI Macaxeira (Várzea)
205 – TI Barro / UR-05 (BR-101)
252 – Vila Rica / TI Jaboatão
330 – Casa Amarela / CDU (Av. Caxangá)
520 – TI Macaxeira / Parnamirim
522 – Dois Irmãos (Rui Barbosa e Príncipe)
624 – Brejo
640 – Guabiraba / Derby
642 – Córrego do Jenipapo
645 – Av. Norte (Macaxeira)
710 – Beberibe / Derby
760 – Dois Unidos / Derby
844 – Santa Casa / TI Xambá
861 – TI Xambá / TI Joana Bezerra
881 – TI Xambá / Rio Doce (Getúlio Vargas)
1909 – TI Pelópidas / TI Joana Bezerra
1912 – Caetés I / TI Abreu e Lima
1913 – TI PE-15 / TI Joana Bezerra
1963 – TI PE-15 / TI Igarassu (Sítio Histórico)
1986 – TI PE-15 / TI Rio Doce
1992 – Pau Amarelo
2043 – TI CDU / TI Joana Bezerra (Parador)
2402 – Parque Capibaribe / Caxangá
2431 – TI CDU / TI Caxangá (UFPE)
2466 – Vera Cruz / TI Camaragibe
O Grande Recife orienta que os candidatos consultem a plataforma Rumo. A ferramenta disponibilizada pelo CTM permite verificar itinerários e quadros de horários das linhas, ajudando os passageiros a identificar as melhores opções de deslocamento até os locais de prova.
A consulta pode ser feita pelo endereço: https://virtual.granderecife.pe.gov.br/rumo/.
A recomendação é que os estudantes planejem o trajeto com antecedência e saiam de casa mais cedo, evitando imprevistos e possíveis atrasos na chegada aos locais de aplicação do exame.
A operação especial tem como objetivo ampliar a oferta de transporte público em um dos dias de maior movimentação de estudantes, proporcionando melhores condições de deslocamento aos candidatos que farão o segundo dia do Enem 2026.