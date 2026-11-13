Passeio ciclístico chama atenção para a importância da prevenção à poliomielite

Com saída da Praça de Casa Forte neste domingo (15), mobilização integra a campanha mundial denominada End Polio Now pormovida Rotary International e reforça a importância de manter a vacinação infantil em dia

Saída acontecerá às 8h, na Praça de Casa Forte (Foto: Arthur de Souza/DP/DA Press/Arquivo)

No próximo domingo (15), acontecerá o Passeio Ciclístico End Polio Now, uma grande mobilização promovida pelo Rotary International por meio de seus clubes de serviço em Pernambuco de combate à Poliomielite. Uma das ações acontecerá na Zona Norte do Recife. Com saída marcada para às 8h, na Praça de Casa Forte em direção a Praça do Baobá.



Desde 1985, a instituição lidera a campanha mundial de combate à doença, considerada uma das maiores iniciativas humanitárias da história, que já reduziu em mais de 99,9% os casos de paralisia infantil em todo o planeta.



Apesar do avanço histórico, a organização ressalta que o trabalho só termina quando nenhuma criança correr mais o risco de contrair essa enfermidade grave e incurável, mas que pode ser 100% evitada com a vacina.



Os organizadores afirmam que mais do que uma atividade esportiva benéfica para a saúde, o Passeio Ciclístico leva à população uma mensagem de alerta, conscientização e amor ao próximo.

