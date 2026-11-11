Mpox: lote de 25 mil doses da vacina deve chegar ao Brasil nas próximas semanas

Oferta inicial era de 20 mil doses e foi ampliada em 5 mil após conversas com o fabricante dinamarquês

Paciente mostrando a mão com uma ferida causada por uma infecção pelo Mpox (Foto: Ernesto BENAVIDES / AFP)

O Ministério da Saúde anunciou a aquisição de 25 mil doses de vacina contra mpox, com previsão de entrega em três semanas. O lote reforçará o estoque estratégico nacional.

A negociação foi realizada por meio do Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), mecanismo de cooperação internacional para acesso a vacinas. Segundo a pasta, a oferta inicial era de 20 mil doses e foi ampliada em 5 mil após conversas com o fabricante dinamarquês.

A empresa é a única fabricante do imunizante e há uma escassez mundial do produto. Por conta disso, o ministério orientou Estados e municípios a adotar a aplicação intradérmica da vacina. Segundo a pasta, a estratégia permite ampliar em até cinco vezes o número de pessoas vacinadas com a quantidade convencional, em grupos específicos.

Neste ano, até 10 de novembro, foram confirmados 943 casos de mpox no País, e uma pessoa morreu em decorrência da doença. O aumento recente de infecções está concentrado no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Ceará e no Distrito Federal.

Quem pode se vacinar?

A vacina contra mpox não faz parte do calendário de rotina. A imunização é direcionada a públicos específicos, considerando o risco de agravamento. No público-alvo estão:

- profissionais de laboratório que manipulam amostras de mpox;

- pessoas com condições específicas de imunodeficiência;

- indivíduos vivendo com HIV ou aids;

- pacientes que utilizam a profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP).

A vacina também pode ser indicada para pessoas que tiveram contato de médio ou alto risco com casos suspeitos ou confirmados de mpox, após avaliação da vigilância em saúde.

O esquema prevê duas doses, com intervalo de 28 dias. Segundo o ministério, integrantes do público-alvo devem procurar o serviço de referência onde já realizam acompanhamento para cadastro e agendamento.

Sintomas da doença

A mpox é uma infecção viral transmitida principalmente pelo contato próximo com lesões, pele ou secreções de pessoas infectadas. Objetos contaminados, como roupas e lençóis, também podem transmitir o vírus.

Os sintomas incluem lesões na pele e nas mucosas, ínguas, febre, dores no corpo e cansaço. Algumas pessoas apresentam poucas lesões e não têm febre.

Diante de suspeita, a orientação é procurar atendimento e evitar contato próximo e compartilhamento de objetos. A vacinação não substitui esses cuidados.