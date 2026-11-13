Onze apostas do interior de PE acertam a quadra da Mega-sena

Cada aposta ganhou o prêmio de R$ 698,80.Os números sorteados foram: 10 - 27 - 29 - 37 - 39 - 59

Bilhete de loteria (Daniel Cymbalista/Estadão)

Onze apostas de Pernambuco foram sorteadas na Mega-Sena sorteada nesta quinta-feira (12). Todas as apostas são do interior de Pernambuco e acertaram quatro números no concurso 3085. Cada um recebeu o prêmio de R$ 698,80. Os apostadores são do Agreste e Sertão do estado.



Nenhuma aposta do Brasil acertou as seis dezenas e o prêmio principal acumulou em R$ 27 milhões. Os números sorteados foram: 10 - 27 - 29 - 37 - 39 - 59.



As apostas são: 4 de Caruaru; 1 de Garanhuns; 1 de Itaíba; 1 de Jucati; 1 de Pesqueira; 1 de São João; 1 de São José do Belmonte e 1 aposta de Taquaritinga do Norte



O próximo sorteio acontece no domingo (15). A aposta mínima custa R$ 6 e pode ser realizada também pela internet, até as 20h.



Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

