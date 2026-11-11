Mega-Sena: aposta de Olinda acerta 5 números e ganha prêmio de R$ 28 mil

Jogo foi registrado em uma loteria no Bairro Novo, em Olinda, no Grande Recife. Aposta acertou 5 dos 6 números e faturou um prêmio de R$ 28.344,40

Cartelas da Mega-Sena (MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL)

Uma aposta de Olinda, no Grande Recife, acertou 5 dos 6 números do sorteio da Mega-Sena 3084, nesta terça-feira (10). A pessoa que registrou o bilhete ganhou R$ 28.344,40.

A empresa Loterias Caixa divulgou que a aposta foi registrada na Loteria Super Mega, que fica na Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, em Bairro Novo. Conforme as informações do sorteio, o registro foi simples e presencial. As dezenas sorteadas foram 06, 14, 22, 30, 31 e 37.

Pernambuco

Além da aposta de Olinda, outras 51 receberam algum prêmio neste sorteio. Todos acertaram quatro números, ou seja, a ‘quadra’.

Deste total, 49 foram apostas simples, com seis dezenas, cujo rendimento foi de R$ 518,66 aos ganhadores.

Outras duas apostas com mais números tiveram valores maiores. Uma com sete dezenas ganhou R$ 1.555,95, enquanto uma com oito números levou R$ 3.111,96.

Acumulado

Neste sorteio, nenhuma aposta conseguiu acertar todos os números, o que fez o prêmio principal acumular. A estimativa da Caixa Econômica Federal é de que chegue a R$ 20 milhões no próximo sorteio, marcado para esta quinta-feira (12).



