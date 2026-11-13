Gentileza que muda o dia: pequenos gestos que fazem a diferença no trânsito do Recife

No Dia Mundial da Gentileza, cenas protagonizadas por agentes e orientadores da CTTU mostram que, em meio à pressa das ruas, um gesto de cuidado pode transformar o dia e até salvar vidas

No meio da pressa, um gesto de gentileza (Foto: Cortesia/CTTU)

O dia a dia nos engole. A vida vira uma roda-gigante em alta velocidade, que faz com que a gente nem sempre perceba a paisagem ao redor. Mas, em meio ao corre-corre, alguém que você nunca viu na vida dá um bom-dia, pergunta se você precisa de ajuda, oferece o assento no ônibus ou entrega algo ainda mais precioso: um sorriso. E, de repente, o dia daquela pessoa, o seu e até o de quem assiste à cena pode mudar.

Nesta sexta-feira (13), é celebrado o Dia Mundial da Gentileza. Em tempos tão ásperos e acelerados, ainda é possível escolher a delicadeza. Uma pesquisa publicada pela Associação Americana de Psicologia aponta que a prática de atos de bondade e gentileza pode trazer benefícios para a saúde e o bem-estar.

Ser gentil com outras pessoas pode aumentar a sensação de bem-estar, estimulando a liberação de neurotransmissores como a dopamina, associada à sensação de prazer e recompensa, e a serotonina, que participa da regulação do humor.

A prática também pode contribuir para a redução dos níveis de cortisol, hormônio relacionado ao estresse, trazendo reflexos positivos para a saúde. Não por acaso, vídeos e histórias de pequenos gestos de solidariedade costumam despertar tanto interesse e emoção.

O Diario de Pernambuco teve acesso a imagens registradas durante dias comuns de trabalho de agentes e orientadores de trânsito da Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU). As cenas, no entanto, mostram muito mais do que o cotidiano profissional dos servidores. Elas revelam gestos que poderiam passar despercebidos, mas que fazem diferença na vida de quem recebe ajuda.

As imagens são diversas e inspiradoras. Em uma delas, um agente aparece de mãos dadas com uma senhora e uma criança enquanto as ajuda a atravessar a via com segurança. Em outra, um profissional empurra uma cadeira de rodas, desviando dos obstáculos pelo caminho. Há ainda o registro de um agente ajudando um senhor que estava sentado no chão, aparentemente passando mal.

Em outro vídeo, um orientador interrompe o trânsito e dá a mão a uma idosa para ajudá-la a atravessar com segurança. Em outra cena, dois profissionais da CTTU são flagrados ajudando a trocar o pneu do carro de um motorista que passava por dificuldades.

Mais do que cumprir a função para a qual foram contratados, que é organizar e fiscalizar o trânsito e as vias do Recife, os profissionais também protagonizam momentos de cuidado, solidariedade e acolhimento. São pequenos gestos que, no meio da rotina acelerada da cidade, funcionam como um verdadeiro afago na alma.

Há 12 anos, Luan Manoel tem uma rotina que vai muito além de orientar o trânsito. Em uma das avenidas mais movimentadas do Recife, a Agamenon Magalhães, no bairro do Derby, ele se tornou também uma espécie de ponto de apoio para quem precisa de ajuda.

Por ali, chegam pedidos de todos os tipos. “São pedidos de informação, carro que quebra, pessoas que precisam de ajuda”, enumera.

Para Luan, porém, cada situação é uma oportunidade de fazer a diferença no dia de alguém. Ele conta que uma das experiências que mais o marcou foi quando ajudou uma jovem a escapar de um possível furto. “Já livrei uma jovem de um possível furto. Dois dias depois, ela voltou para agradecer.”

Os agradecimentos, aliás, fazem parte da rotina. E, segundo ele, vêm acompanhados de muito carinho. “As crianças e os idosos são sempre muito amorosos e atenciosos.”

A especialista em técnicas de Comunicação Não Violenta, Rosa Miranda, explica que a gentileza representa uma atitude nobre, distinta e cordial, capaz de humanizar as relações.

“Ela reduz, digamos assim, a aspereza no convívio diário. Precisamos trazer para nossa realidade, para o nosso cotidiano, e perceber que atitudes gentis, além de prevenir crises, podem solucionar conflitos. Nesse caso, elas podem evitar acidentes no trânsito e salvar vidas”, pontua.

O gerente de Operações e Fiscalização da CTTU, Gustavo Ferraz, explica que agentes e orientadores de trânsito recebem treinamento, capacitação e orientação constante para o atendimento ao público.

“É de extrema importância que a interação com a população seja feita da forma mais gentil e cortês possível. Sabemos que gentileza no trânsito preserva vidas, que é nossa principal função”, explica.

Em algumas cenas, os orientadores também aparecem como apoio para pessoas com deficiência visual. Os profissionais acompanham essas pessoas durante a travessia da via e as conduzem até um local seguro.

Para Rosa Miranda, não existe uma fórmula para ser gentil, mas alguns passos podem ajudar a transformar a maneira como nos relacionamos com os outros.

“A primeira coisa é tentar se colocar no lugar do outro, que é a chamada empatia. Uma palavra tão gasta, que a gente fala tanto, mas será que usa de forma correta? Mas se colocar no lugar do outro é sempre uma tentativa.”

Ela ressalta, no entanto, que é importante diferenciar empatia de simpatia. “Simpatia é muito mais fácil. São aquelas pessoas que são parecidas com a gente. Empatia é estar no lugar daquela pessoa que é estrangeira, aquela pessoa que é diferente de você”, conclui.

Dia Mundial da Gentileza

Celebrado em 13 de novembro, o Dia Mundial da Gentileza busca inspirar a prática de atos de bondade, cortesia e respeito nas relações cotidianas.

A iniciativa surgiu em 1996, durante uma conferência realizada em Tóquio, no Japão, e foi oficializada em 2000 pelo Movimento Mundial da Gentileza, com o objetivo de promover uma sociedade mais solidária e harmoniosa.