Negão, o cão que conquistou um batalhão e virou atração em Olinda

Há 11 anos, o cachorro sem raça definida é cuidado por policiais do 1º BPM, acompanha a rotina da tropa e também conquista o carinho de moradores do bairro e visitantes

Negão está sempre dando o ar da graça no 1º BPM (Fotos: Karol Rodrigues)

Um personagem chama a atenção de quem passa em frente ao 1º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (1º BPM), localizado na Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, em Rio Doce, uma das principais vias de Olinda.

É Negão. O cachorro sem raça definida, de 11 anos, que está sempre dando o ar da graça no local. Às vezes, fica deitado sob a placa da corporação, aproveitando um banho de sol. Em outros momentos, aparece cheio de pose na entrada do batalhão, ao lado dos policiais. Há ainda os dias em que acompanha os militares até a parada de ônibus. Espera o efetivo embarcar para o trabalho e retorna sozinho ao 1º BPM.

"Já teve ocasiões em que ele chegou a entrar nos ônibus", conta o sargento Alexandre Rodrigues, um dos policiais que acompanha Negão desde sua chegada.

"Negão chegou aqui ainda filhote, cheio de carrapatos. Como o batalhão tem uma área aberta, muitos cachorros entram aqui. A gente cuida e depois anuncia para adoção. Mas, com ele, foi diferente", relembra o sargento Alexandre Rodrigues, a pessoa escolhida por Negão. Para onde o policial vai, o cachorro faz questão de acompanhá-lo.

Mesmo trabalhando atualmente na Secretaria de Defesa Social (SDS), na Operação Lei Seca, o sargento sempre encontra um tempo para visitar o companheiro. "Sempre dou um jeito de passar aqui para vê-lo. Converso com ele e dou um biscoito."

Mas Negão é unanimidade dentro do batalhão. Quem chega faz um carinho, conversa e demonstra afeto pelo animal.

"Todo mundo aqui se sente um pouco responsável por ele. Todos dão comida, água e banho", ressalta o tenente Kleber Santos, que também levou para casa uma cadela nascida nas dependências da corporação.

"Uma cadela deu cria aqui. Conseguimos doar quase todos os filhotes, mas acabei levando a Belinha para casa."

Para os policiais mais novos, como a soldado Gabriele Gonçalves, chegar ao trabalho e encontrar Negão é sempre motivo de alegria. "Como todo animal de estimação, ele deixa o ambiente mais leve e mais alegre. Nos meus primeiros dias aqui, fiquei surpresa quando vi que, durante as formações, ele se aproxima do efetivo e parece participar de tudo. É como se fosse mais um integrante do batalhão."

Xodó das crianças

O carisma de Negão vai muito além das dependências do 1º BPM. Nos fins de semana, famílias que costumam passar pela avenida retornam ao batalhão com os filhos e outras crianças da família para conhecer o cachorro de perto e tirar fotos com ele.

"Muita gente vem aqui só para conhecê-lo de perto", conta o sargento Alexandre Rodrigues. Ele ressalta que, mesmo aos 11 anos, Negão continua muito ativo e dócil. "Ele é carinhoso com todos que chegam. De fato, merece toda essa atenção", conclui.