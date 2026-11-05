Contas de água e esgoto terão reajuste de 8,85% em Pernambuco a partir de dezembro

Atualização foi homologada pela Arpe e vale para os serviços operados pelas concessionárias privadas. Cobrança de esgoto da Compesa também terá nova regulamentação em 15 municípios a partir de dezembro

Reajuste de 8,85% nas tarifas de água e esgoto foi homologado pela Arpe e será aplicado aos serviços operados pelas concessionárias privadas em Pernambuco (Foto: Divulgação)

As tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário operados pelas concessionárias privadas em Pernambuco terão reajuste de 8,85%. A atualização foi homologada pela Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe) e publicada no Diário Oficial do Estado da última quarta-feira (4).

A regulamentação estabelece os critérios de cobrança com aplicação do reajuste 30 dias após a sua publicação e deverá ser comunicado, antecipadamente, aos usuários.



A medida faz parte do processo de concessão parcial dos serviços de saneamento e estabelece os valores que serão aplicados pelas empresas AQUA Pernambuco e VITA Sertão. A primeira ficou responsável pelo bloco RMR-Pajeú, que reúne 151 municípios. Já a segunda venceu o leilão de concessão para o bloco do Sertão com 24 municípios.



O percentual de 8,85% corresponde à atualização inflacionária calculada com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), entre setembro de 2023 e julho de 2026. O cálculo técnico chegou a 14,58%, mas, conforme previsto nos contratos de concessão, foi aplicado um desconto obrigatório de 5% sobre a tarifa de referência, resultando no reajuste final efetivo.



Segundo a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), a atualização tarifária contempla diferentes categorias de consumidores, como residencial, comercial, industrial e pública.



As concessionárias privadas devem assumir a operação dos serviços em 23 de novembro, conforme o cronograma estabelecido nos contratos. Segundo a Compesa,



A empresa afirmou ainda que está mantida a Nova Tarifa Social Pernambucana, implantada pela atual gestão, beneficia hoje mais de 1,5 milhão de pessoas em todo o estado, um processo de adesão automático, sem burocracia, e que ampliou em mais de oito vezes o número de beneficiados em relação ao modelo anterior.