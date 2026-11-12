Veja a previsão do tempo para esta quinta-feira (12)

De acordo com a Apac, diversas regiões de Pernambuco terão ocorrência de chuva fraca

Dia nublado, mas quente (Fotos: Weslly Gomes/DP foto)

A previsão para esta quinta-feira (12) em Pernambuco é de tempo quente, com variação de nebulosidade e possibilidade de chuva fraca em algumas regiões. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), as temperaturas podem chegar a 39°C no Sertão e a 34°C na Região Metropolitana do Recife, Mata Norte e Mata Sul.

Na Região Metropolitana do Recife, Mata Norte e Mata Sul, a expectativa é de nebulosidade com ocorrência de chuvas fracas. A condição, no entanto, não deve impedir a elevação das temperaturas, que podem chegar a 34°C.

Já no Sertão, os termômetros podem subir ainda mais, chegando a 39°C, com possibilidade de pancadas de chuva. No Agreste, o céu fica nublado, mas não há previsão de chuva.

No Arquipélago de Fernando de Noronha, o tempo permanece firme e sem chuva durante o dia. A temperatura deve variar entre 25°C e 30°C.

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