ANJ parabeniza o Diario de Pernambuco pelos 201 anos

Sandy James/DP Foto (Redação do Diario de Pernambuco)

Em razão do aniversário de 201 anos do Diario de Pernambuco, celebrado neste sábado, 7 de novembro, Associação Nacional de Jornais (ANJ) divulgou uma nota de parabenização ao jornal, destacando a trajetória bicentenária e sua contribuição à liberdade de imprensa.

Confira a nota da ANJ:

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) e seus mais de 100 associados parabenizam o Diario de Pernambuco pelos 201 anos de sua fundação, celebrados em 7 de novembro. Fundado em 1825, no Recife, é o jornal mais antigo em circulação na América Latina e o decano da ANJ.

Há mais de dois séculos, o Diario acompanha, registra e ajuda a contar a história de Pernambuco e do Brasil. Seu jornalismo valoriza as comunidades, a diversidade cultural, a economia e as transformações sociais do estado, levando a realidade pernambucana ao país e ao mundo.

Sua trajetória reafirma a força do jornalismo local e regional na fiscalização do poder, na defesa dos direitos da população, na preservação da memória e no desenvolvimento econômico e social.

A ANJ celebra os 201 anos do Diario de Pernambuco e sua contribuição histórica à liberdade de imprensa, ao pluralismo e ao direito à informação, além de se configurar em acervo sem preço da memória do país e dos pernambucanos.

Marcelo Rech

Presidente-executivo da ANJ