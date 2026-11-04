Leitores levam para o exterior edição histórica do Diario com vitória de Lula na capa

Reimpressão da edição de 26 de outubro custa R$ 10 e atraiu pessoas interessadas em guardar o exemplar e levá-lo para outras cidades e até para o exterior

Leitores comparecem à sede do Diario de Pernambuco para adquirir edição que noticiou reeleição do presidente Lula (PT) (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)

A procura pela edição do Diario de Pernambuco que estampou na capa a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) levou leitores à sede do jornal, no Centro do Recife, nesta quarta-feira (4). Interessados em guardar o exemplar como registro histórico, pessoas foram ao local para adquirir a reimpressão da edição nº 251 de 2026, publicada originalmente em 26 de outubro.

Entre os leitores que compareceram à sede estava a gerente Manu Gonçalves, que comprou dois exemplares: um para ela e outro para uma amiga. A ideia é levar os jornais para Lisboa, em Portugal.

“Eu vim comprar para mim e para uma amiga e estou levando para Lisboa. Eu comprei porque é um marco histórico, nem só de rede social vive o mundo, a gente tem ainda a edição de papel. E o Diario resgatou isso um pouco nas pessoas”, destacou.

Outro leitor que procurou a sede do jornal ressaltou a relação afetiva com a versão impressa e a mudança nos hábitos de consumo de notícias provocada pela internet.

“A internet trouxe muitos benefícios, mas também tirou o calor humano, aquele gostinho de você estar todo dia de manhã recebendo o seu jornal em casa, o seu Diario de Pernambuco em casa”, afirmou.

A reimpressão está sendo vendida por R$ 10. A comercialização presencial segue durante a tarde desta quarta-feira, na sede do Diario, localizada na Rua do Veiga, nº 600, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

Venda on-line

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Além da comercialização presencial, o Diario de Pernambuco está organizando uma nova plataforma de vendas on-line para atender leitores de outras cidades e regiões. A previsão é que o canal seja disponibilizado nos próximos dias. Mais informações serão divulgadas em breve.