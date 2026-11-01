Arrastão do Frevo leva mais de 30 blocos líricos às ruas do Recife

Cortejo reuniu mais de 30 agremiações líricas neste domingo (1º), com concentração no Marco Zero e apresentações na Praça do Arsenal

Arrastão do Frevo toma conta das ruas do Bairro do Recife em celebração ao frevo de bloco (Reprodução/Instagram Paço do Frevo)

O Arrastão do Frevo tomou conta das ruas do Bairro do Recife, neste domingo (1º), em comemoração ao Dia do Frevo de Bloco. O cortejo reuniu mais de 30 agremiações líricas, com concentração no Marco Zero e percurso até a Praça do Arsenal, em frente ao Paço do Frevo.

Entre os participantes estavam o Bloco da Saudade, o Bloco das Flores, O Bonde, Cordas e Retalhos e Confete e Serpentina. O desfile foi embalado pela Orquestra Aurora dos Carnavais, sob a direção musical de Bruno Nascimento.

Na Praça do Arsenal, o público acompanhou apresentações do Coral Edgard Moraes e da Grande Orquestra de Pau e Corda, regida pelo maestro Marco Cezar. A programação também contou com apresentações dos cantores Carlos Filho, Gerlane Lops, Gustavo Travassos, Isadora Melo e Maria Flor.

Celebrado em 1º de novembro, o Dia do Frevo de Bloco homenageia o compositor Edgard Moraes (1904–1974), um dos principais nomes dessa tradição carnavalesca. A data foi instituída no Recife pela Lei Municipal nº 17.026, de 2004.