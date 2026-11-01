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Casal é assassinado a tiros dentro de casa em Vitória de Santo Antão; mulher estava grávida

O crime aconteceu na madrugada deste domingo (1º), na Rua 4, no bairro da Militina, em Vitória de Santo Antão

Cadu Silva

Publicado: 01/11/2026 às 18:12

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Homem e mulher grávida são mortos a tiros na porta de casa após seresta em Vitória de Santo Antão/Reprodução/Google Street Views

Homem e mulher grávida são mortos a tiros na porta de casa após seresta em Vitória de Santo Antão (Reprodução/Google Street Views)

Um homem e a esposa grávida foram assassinados a tiros na madrugada deste domingo (1º), na Rua 4, no bairro da Militina, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco. 

As vítimas foram identificadas como Daniel e Raquel, ambos de 33 anos, segundo informações da Polícia Civil.

De acordo com informações preliminares, Daniel teria participado de uma seresta e, ao deixar o local para voltar para casa, foi seguido por criminosos até a residência.

No momento do ataque, Raquel teria implorado para que os suspeitos não matassem o marido. Apesar dos pedidos, os dois foram atingidos por disparos de arma de fogo e morreram no local. 

Raquel estava grávida de aproximadamente quatro meses. O casal deixa dois filhos.

Após os primeiros levantamentos periciais, os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como duplo homicídio e está sendo investigado pela Delegacia de Vitória de Santo Antão.

“As vítimas, um homem e uma mulher, ambos com 33 anos, foram surpreendidas por disparos de arma de fogo dentro de uma residência. Ambos não resistiram aos ferimentos e foram a óbito no local", afirmou a corporação.

As investigações seguem em andamento para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

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Crime , mulher , Pernambuco , Vitória de Santo Antão
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