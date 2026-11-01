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Arsenal derruba tabu de 14 anos, vence Liverpool em Anfield e assume topo da Premier League

O último triunfo do time de Londres em Liverpool havia sido em 2012

Estadão Conteúdo

Publicado: 01/11/2026 às 16:46

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Partida entre Liverpool x Arsenal na Premier League/DARREN STAPLES / AFP

Partida entre Liverpool x Arsenal na Premier League (DARREN STAPLES / AFP)

Em um jogo intenso, o Arsenal venceu o Liverpool por 1 a 0 neste domingo em Anfield. O resultado significou o fim de um tabu de 14 anos, já que o último triunfo do time de Londres em Liverpool havia sido em 2012. Além disso, o gol de Kai Havertz no primeiro tempo levou os atuais campeões da Premier League à liderança do campeonato, com 24 pontos, 3 a mais do que o Manchester City. O Liverpool, após duas vitórias seguidas, estacionou nos 15 pontos, na quinta posição.

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Após ser eliminado com um time alternativo pelo Fleetwood, time da quarta divisão, nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa na terça-feira, o Arsenal começou bem o confronto deste domingo, pressionando o Liverpool. E foi justamente em um momento de pressão que nasceu o lance do único gol da partida.

O goleiro brasileiro Alisson tocou na fogueira para Jacquet, que perdeu a bola diante da área do Liverpool. O Arsenal se organizou rapidamente e acionou Declan Rice, que avançou pela direita e cruzou. A bola passou pela pequena área e Kai Havertz, livre na segunda trave, tocou para o gol aos 16 minutos do primeiro tempo.

O Liverpool procurava pressionar os visitantes, mas das oito finalizações na primeira etapa nenhuma foi no alvo. A melhor chance do time casa aconteceu aos 39, quando Wirtz cobrou falta com potência. A bola passou pelo goleiro Raya e explodiu no travessão.

Na segunda etapa, o Liverpool insistiu em bombardear a área do Arsenal com cruzamentos, novamente sem muito sucesso. Além de neutralizar bem o ataque rival, os visitantes ameaçavam ampliar o placar. A chance mais perigosa de gol saiu dos pés de Tzolis, que bateu cruzado e obrigou Alisson a fazer uma grande defesa aos 28.

O Liverpool terminou o confronto com apenas uma finalização em direção ao gol de Raya e voltou a amargar uma derrota para Arsenal diante de sua torcida após 14 anos. Naquela ocasião, o Arsenal fez 2 a 0, gols de Podolski e Carzola, e tinha no meio-campo Mikel Arteta, que neste domingo comandou o time no fim do jejum do banco de reserva.

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