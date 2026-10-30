Adolescente conhecido como "Barbeiro Mirim" é morto a tiros no Agreste de Pernambuco

Jovem de 14 anos, que tinha mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, foi encontrado morto ao lado de outro adolescente, de 16, às margens da BR-423, em Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco; Crime aconteceu na quarta-feira (28)

Delegacia de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco (Reprodução; Google Street Views)

Dois adolescentes, de 14 e 16 anos, foram mortos a tiros na noite da quarta-feira (28), às margens da BR-423, em Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco. Uma das vítimas era conhecida nas redes sociais como “Barbeiro Mirim” e acumulava mais de 1 milhão de seguidores pelo trabalho com cortes de cabelo.

Segundo a Polícia, os corpos foram localizados nas proximidades de um estabelecimento comercial. Moradores acionaram a Polícia Militar, que isolou a área até a chegada das equipes da Polícia Civil. As vítimas apresentavam marcas de disparos de arma de fogo.

Após perícia realizada pelo Instituto de Criminalística (IC), os corpos foram recolhidos e encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informa que o caso de duplo homicídio consumado está sob a responsabilidade da Delegacia de Belo Jardim.

“As vítimas, dois adolescentes de 14 e 16 anos, foram a óbito em via pública, após serem atingidas por disparos de arma de fogo”.

De acordo com a corporação, as investigações foram instauradas e seguem até o esclarecimento do caso.

Da garagem do avô à fama nas redes sociais

Conhecido nacionalmente como “Pablo Barbeiro”, o adolescente começou a cortar cabelos aos 11 anos, na garagem da casa do avô, em Cachoeirinha, no Agreste do estado, após perder a mãe para câncer de colo do útero. A atividade se transformou em profissão e o jovem conquistou visibilidade ao publicar vídeos dos cortes e compartilhar sua trajetória nas redes sociais.

A história ganhou repercussão nacional em 2024, quando ele participou de um programa de televisão para contar como começou na profissão. Na época, já reunia milhares de seguidores. Ao longo da trajetória, chegou à marca de mais de 1 milhão de seguidores e havia atendido mais de 3 mil clientes.

O jovem mantinha uma barbearia na própria residência e ficou conhecido pelo talento com a tesoura, mesmo ainda na adolescência.

