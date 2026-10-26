Monitoramento captura mais quatro tubarões no litoral do Grande Recife; total chega a sete

Entre os animais capturados está uma fêmea jovem de tubarão-tigre. Espécie está entre as associadas a incidentes com banhistas no litoral pernambucano

Além do tubarão-tigre, foram capturados três tubarões-flamengo (Foto: DIvulgação/Projeto ECOTUBA)

O monitoramento de tubarões no litoral do Grande Recife resultou na captura de mais quatro animais na última sexta-feira (23). Com os novos registros, chega a sete o número de tubarões capturados em quase dois meses desde a retomada da atividade, que permaneceu suspensa por 11 anos. Os dados foram divulgados pelo projeto ECOTUBA, responsável pela operação.

Entre os animais capturados está uma fêmea jovem de tubarão-tigre (Galeocerdo cuvier), com 1,60 metro de comprimento. A espécie está entre as associadas a incidentes com banhistas no litoral pernambucano.

Também foram capturadas três fêmeas de tubarão-flamengo (Carcharhinus acronotus), com 1,14 metro, 1,08 metro e 1,03 metro de comprimento.

Além das capturas, a equipe realizou exames de ultrassom e coletou amostras de sangue, muco e outros materiais biológicos dos animais, com o objetivo de ampliar o conhecimento científico sobre as espécies que circulam pela costa pernambucana.

“Esses procedimentos permitem obter informações sobre aspectos biológicos e fisiológicos dos indivíduos e contribuem para os estudos sobre a ocorrência e a movimentação dos tubarões no ambiente marinho”, explicou o professor do Departamento de Pesca e Aquicultura da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e coordenador do projeto ECOTUBA, Paulo Oliveira.

Monitoramento

O Diario de Pernambuco tem acompanhado de perto o retorno do monitoramento de tubarões no Grande Recife. As ações foram retomadas no início de setembro.

No último dia 9 de outubro, o primeiro espécime de tubarão-tigre foi capturado desde a retomada do monitoramento, cerca de um mês após o reinício.