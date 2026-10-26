Prefeitura de Petrolina prorroga prazo para renovação de matrículas da Rede Municipal

A medida contempla exclusivamente os estudantes que já estão regularmente matriculados na rede em 2026

O procedimento pode ser realizado on-line ou presencial em uma das escolas da Rede Municipal (Foto: Deivid Menezes)

A Prefeitura de Petrolina prorrogou até o dia 3 de novembro o prazo para renovação de matrículas da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2027. A medida contempla exclusivamente os estudantes que já estão regularmente matriculados na rede em 2026.

A renovação é destinada aos alunos que desejam permanecer na Rede Municipal e cuja unidade escolar ofereça a série seguinte de escolaridade. Caso a renovação não seja realizada dentro do prazo estabelecido, a vaga será disponibilizada para alunos novatos, que desejam ingressar na Rede Municipal de Ensino.

O procedimento pode ser realizado de forma on-line, por meio do portal edu.petrolina.g12.br. Para as famílias que tiverem dificuldades em realizar o procedimento pela internet, todas as escolas da Rede Municipal estão disponíveis como pontos de apoio. Nesses casos, pais ou responsáveis podem procurar diretamente a unidade onde o estudante está matriculado para efetuar a renovação.

